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Окупанти обстріляли Херсон: троє поранених, серед них 55-річна жінка

Вівторок 22 липня 2025 10:47
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Окупанти обстріляли Херсон: троє поранених, серед них 55-річна жінка Фото: Три людини постраждали через обстріли окупантів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Окупанти обстріляли два райони Херсона. Поранено трьох мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Херсонська ОВА повідомляє про поранених унаслідок ворожих обстрілів на території області.

Близько 8:00 у районі Інженерного 62-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення лівого передпліччя і спини. Чоловік перебував на вулиці під час обстрілу.

Приблизно о 8:10 російські окупанти вдарили по Дніпровському району.

Там 54-річний місцевий житель отримав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення грудної клітини і лівої гомілки.

За інформацією, ще одна потерпіла - 55-річна жінка з Херсона. Внаслідок обстрілу близько 8:10 у Дніпровському районі вона отримала мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба, рук і ніг.

Поранених госпіталізовано, медики надають їм необхідну допомогу. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Обстріли Херсону та області

Російські загарбники продовжують тероризувати Херсон і область навіть після втечі з регіону восени 2022 року.

У передмісті Херсона вночі ворожий ударний безпілотник атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини.

Вдень, 14 липня, російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

У ніч на 13 липня двох людей було поранено у Херсоні після артилерійського обстрілу з боку росіян. 9 липня окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсону, та поранили трьох людей в одному з районів міста.

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