Оккупанты обстреляли Херсон: трое раненых, среди них 55-летняя женщина
Оккупанты обстреляли два района Херсона. Ранены трое мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Херсонская ОГА сообщает о раненых в результате вражеских обстрелов на территории области.
Около 8:00 в районе Инженерного 62-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения левого предплечья и спины. Мужчина находился на улице во время обстрела.
Примерно в 8:10 российские оккупанты ударили по Днепровскому району.
Там 54-летний местный житель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения грудной клетки и левой голени.
По информации, еще одна пострадавшая - 55-летняя женщина из Херсона. В результате обстрела около 8:10 в Днепровском районе она получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения туловища, рук и ног.
Раненые госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь. Правоохранители проводят следственные действия.
Обстрелы Херсона и области
Российские захватчики продолжают терроризировать Херсон и область даже после бегства из региона осенью 2022 года.
В пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека.
Днем, 14 июля, российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.
В ночь на 13 июля два человека были ранены в Херсоне после артиллерийского обстрела со стороны россиян. 9 июля оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, и ранили трех человек в одном из районов города.
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