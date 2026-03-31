"Огидно, це сором": Сибіга розніс Сійярто за "звітування" перед Лавровим

20:25 31.03.2026 Вт
2 хв
Глава МЗС наголосив, що злиті розмови мають стати предметом розслідування
Валерій Ульяненко, Роман Кот
Глава МЗС Андрій Сибіга назвав "звітування" свого угорського колеги Петера Сійярто перед міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим "огидним".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Сибіга заявив під час пресконференції.

"Ви знаєте, я сьогодні знайшов час на фоні всіх подій, аби прослухати ці розмови, які стали публічними в медіапросторі. Ну, для мене це не розмова. Це запопадливе звітування перед російськими патронами. Огидно, це сором. І воно дійсно має бути предметом розслідування", - наголосив український міністр.

Він зауважив, що професія дипломата передбачає обережності у розмовах, тому, розуміючи ситуацію, українці "були ще більш дипломатичні, ніж завжди" з угорцями.

"І те, що зараз стало явним, воно становить загрозу. Насправді це становить загрозу для тих дискусійних майданчиків, які мають місце в Європейському Союзі, в тому числі закритих", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС розповів, що Україна часто запрошується і брифінгує про об'єктивну ситуацію, тому, додав він, має бути належна реакція на цей прояв.

Що передувало

У вівторок, 31 березня, у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов Сійярто і Лаврова щодо зняття санкцій з впливових росіян.

Зокрема, Лавров звертався до угорського міністра з проханням допомогти виключити із санкційних списків сестру олігарха Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлової. Сійярто пообіцяв допомогти і вже за сім місяців Ісмаїлову справді виключили зі списку.

Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post повідомило, що Сійярто регулярно підтримував зв'язок із Лавровим під час перерв у брюссельських зустрічах.

Через таку тісну комунікацію країна-агресорка фактично була присутня за столом переговорів на кожному засіданні Євросоюзу протягом багатьох років.

Пізніше Сійярто визнав, що регулярно контактує з Лавровим під час закритих зустрічей Ради ЄС. При цьому він заявив, що на міністерському рівні нібито жодні таємниці не обговорюються.

