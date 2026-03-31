"Огидно, це сором": Сибіга розніс Сійярто за "звітування" перед Лавровим

Як повідомляє РБК-Україна , про це Сибіга заявив під час пресконференції.

"Ви знаєте, я сьогодні знайшов час на фоні всіх подій, аби прослухати ці розмови, які стали публічними в медіапросторі. Ну, для мене це не розмова. Це запопадливе звітування перед російськими патронами. Огидно, це сором. І воно дійсно має бути предметом розслідування", - наголосив український міністр.

Він зауважив, що професія дипломата передбачає обережності у розмовах, тому, розуміючи ситуацію, українці "були ще більш дипломатичні, ніж завжди" з угорцями.

"І те, що зараз стало явним, воно становить загрозу. Насправді це становить загрозу для тих дискусійних майданчиків, які мають місце в Європейському Союзі, в тому числі закритих", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС розповів, що Україна часто запрошується і брифінгує про об'єктивну ситуацію, тому, додав він, має бути належна реакція на цей прояв.

Що передувало

У вівторок, 31 березня, у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов Сійярто і Лаврова щодо зняття санкцій з впливових росіян.

Зокрема, Лавров звертався до угорського міністра з проханням допомогти виключити із санкційних списків сестру олігарха Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлової. Сійярто пообіцяв допомогти і вже за сім місяців Ісмаїлову справді виключили зі списку.