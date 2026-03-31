Сійярто накинувся на журналістів після зливу розмов з Лавровим: що він сказав

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на публікацію зливу його телефонних розмов з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Він назвав це "черговим великим відкриттям".

Як повідомляє РБК-Україна , про це Сійярто написав у себе на сторінці у Facebook .

Сійярто: "Говорю те саме і публічно"

Угорський міністр не став заперечувати факт прослуховування. За його словами, іноземні спецслужби за участі угорських журналістів вже деякий час підслуховують його телефонні розмови.

Реакцію він вмістив в одну іронічну фразу:

"Сьогодні слухачі зробили чергове велике "відкриття": довели, що я говорю те саме публічно, що і по телефону... Відмінна робота!" - написав Сійярто.

Міністр пояснив, про що нібито йшлося в перехоплених розмовах. За його словами, чотири роки він відкрито говорить одне і те саме:

санкційна політика провалилася і завдає більше шкоди ЄС, ніж Росії;

Угорщина ніколи не погодиться на санкції проти тих, хто важливий для енергетичної безпеки країни;

до санкційного списку не потраплять і ті, чиє включення просто не має сенсу.

"На цьому ми будемо наполягати і надалі", - заявив він.

Записи не повні, каже Сійярто

Угорський міністр також вказав на те, що опублікований перелік перехоплених розмов неповний.

За його словами, він регулярно веде переговори щодо санкцій з міністрами закордонних справ кількох країн, що не входять до ЄС.

Нагадаємо, у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов Сійярто і Лаврова щодо зняття санкцій з впливових росіян.

Зокрема, Лавров звертався до угорського міністра з проханням посприяти виключенню зі списку санкцій сестри олігарха Алішера Усманова - Гульбахор Ісмаїлової.

Сійярто пообіцяв допомогти і повідомив, що Угорщина разом зі Словаччиною вже готує відповідну пропозицію до ЄС. За сім місяців Ісмаїлову справді виключили зі списку.