"Отвратительно, это стыд": Сибига разнес Сийярто за "отчетность" перед Лавровым

Как сообщает РБК-Украина , об этом Сибига заявил во время пресс-конференции.

"Вы знаете, я сегодня нашел время на фоне всех событий, чтобы прослушать эти разговоры, которые стали публичными в медиапространстве. Ну, для меня это не разговор. Это усердная отчетность перед российскими патронами. Отвратительно, это стыд. И оно действительно должно быть предметом расследования", - подчеркнул украинский министр.

Он отметил, что профессия дипломата предполагает осторожность в разговорах, поэтому, понимая ситуацию, украинцы "были еще более дипломатичны, чем всегда" с венграми.

"И то, что сейчас стало явным, оно представляет угрозу. На самом деле это представляет угрозу для тех дискуссионных площадок, которые имеют место в Европейском Союзе, в том числе закрытых", - отметил Сибига.

Глава МИД рассказал, что Украина часто приглашается и брифингует об объективной ситуации, поэтому, добавил он, должна быть надлежащая реакция на это проявление.

Что предшествовало

Во вторник, 31 марта, в сеть попали аудиозаписи телефонных разговоров Сийярто и Лаврова о снятии санкций с влиятельных россиян.

В частности, Лавров обращался к венгерскому министру с просьбой помочь исключить из санкционных списков сестру олигарха Алишера Усманова - Гульбахор Исмаилову. Сийярто пообещал помочь и уже через семь месяцев Исмаилову действительно исключили из списка.