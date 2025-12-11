Оформлення ДТП через "Дію": коли запустять сервіс для водіїв і як він працюватиме

Коли в "Дії" з'явиться оформлення європротоколу і як працюватиме

Сьогодні зранку прем'єр-міністр України Юлія Свириденко нагадала громадянам, що напередодні уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку "Дія".

"Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи - одразу на місці події", - пояснила вона у своєму Telegram.

Очільниця уряду додала, що "Дія" автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів:

інформацію про водійські документи;

техпаспорт;

страхування.

"Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою "Дія.Підпису", - поділилась Свириденко.

Насамкінець вона зауважила, що статус розгляду можна буде відстежувати прямо в "Дії" - без поїздок до страхової та додаткових звернень.

"Новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію", - підсумувала прем'єр-міністр.

Публікація Свириденко (скриншот: t.me/svyrydenkoy)

Тим часом перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що оформлення європротоколу в "Дії" додасть ще більше зручності для водіїв.

Він підтвердив, що сервіс оформлення європротоколу в "Дії" з'явиться у першому кварталі 2026 року.

Крім того, посадовець нагадав, що європротокол - це спрощена процедура оформлення незначної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) без необхідності виклику поліції.

Він додав, що це дозволяє водіям самостійно зафіксувати обставини ДТП.

При цьому завжди існує ризик помилки при внесенні даних у паперовому чи електронному варіанті, що створить проблеми для виплати страховки.

"Ми зробили процес зручним та підключили реєстри - і вже незабаром на заповнення європротоколу потрібно буде лише кілька кліків", - написав Федоров у своєму Facebook.

Згідно з його інформацією, все працюватиме "дуже просто". Для оформлення європротоколу потрібно буде:

сформувати повідомлення про ДТП в "Дії";

отримати заповнені "Дією" дані з реєстрів (що усуне ризик помилки при заповненні заяви);

додати фото;

вибрати схему, місце, дату та час;

отримати погодження іншого учасника;

підписати заяву "Дія.Підпис" (який гарантує юридичну силу).

"Статус розгляду європротоколу буде відстежуватися в "Дії" в режимі реального часу. А автоматична перевірка даних у реєстрах унеможливить ситуацію, коли у виплаті відмовляють через помилку в прізвищі чи номері авто", - підсумував міністр.

Публікація Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)