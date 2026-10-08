Оформити Європротокол тепер можна в "Дії": як це зробити та які умови

Українці отримали можливість оформляти Європротокол при дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) онлайн - у застосунку "Дія". Але зробити це можна лише за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського у Telegram.
У четвер, 8 жовтня, урядовець повідомив, що відтепер оформити Європротокол при незначних ДТП можна у застосунку "Дія".
"Без паперів і зайвого очікування. Уся процедура - в смартфоні", - наголосив Вигівський.
Він пояснив, що в такому випадку:
За даними міністра внутрішніх справ, онлайн-оформлення Європротоколу доступне лише у випадку:
"Це рішення стало ще одним результатом роботи МВС над цифровізацією послуг", - констатував Вигівський.
Він уточнив, що МВС - разом із Міністерством цифрової трансформації, Національною поліцією та Моторним (транспортним) страховим бюро України (або МТСБУ) "вдосконалили механізм, щоб зробити його максимально зручним для водіїв".
"Продовжуємо працювати задля того, щоб взаємодія з державою була простою та зрозумілою", - підсумував очільник Міністерства внутрішніх справ.
У прес-службі "Дії" нагадали, що Європротокол - це простий спосіб оформити ДТП без виклику поліції.
Тобто водії самостійно фіксують обставини аварії та передають відповідні дані.
Щоб оформити Європротокол у "Дії", потрібно:
"Після успішного підписання обома сторонами "Дія" автоматично передає Європротокол до МТСБУ, а згодом МТСБУ передає в страхові компанії", - пояснили водіям.
Далі громадянам порадили зв'язатись зі своєю страховою компанією - щоб отримати подальші інструкції.
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Перед оформленням Європротоколу українцям порадили переконатись у тому, що:
Повідомляється, що оформити Європротокол можуть водії, які одночасно мають у "Дії":
"В інших випадках - оформлюйте паперовий Європротокол або викликайте поліцію", - підсумували у прес-службі "Дії".
Нагадаємо, раніше у МВС розповіли, чи штрафуватимуть автоматично водіїв без електронної страховки.
Крім того, ми пояснювали, як ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повністю компенсувати вартість страхового поліса на автомобіль (повернути гроші навіть тоді, коли термін дії поліса вже закінчився).
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