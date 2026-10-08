Оформити Європротокол тепер можна в "Дії": як це зробити та які умови

Що потрібно для оформлення Європротоколу в "Дії"

У четвер, 8 жовтня, урядовець повідомив, що відтепер оформити Європротокол при незначних ДТП можна у застосунку "Дія".

"Без паперів і зайвого очікування. Уся процедура - в смартфоні", - наголосив Вигівський.

Він пояснив, що в такому випадку:

дані перевіряються автоматично ;

; оформлений Європротокол - одразу передається страховим компаніям.

В яких випадках Європротокол можна оформити в "Дії"

За даними міністра внутрішніх справ, онлайн-оформлення Європротоколу доступне лише у випадку:

ДТП за участі двох автомобілів;

якщо відсутні загиблі або травмовані;

якщо у водіїв є поліси обов'язкового страхування.

Оформлення Європротоколу доступне в "Дії" (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Це рішення стало ще одним результатом роботи МВС над цифровізацією послуг", - констатував Вигівський.

Він уточнив, що МВС - разом із Міністерством цифрової трансформації, Національною поліцією та Моторним (транспортним) страховим бюро України (або МТСБУ) "вдосконалили механізм, щоб зробити його максимально зручним для водіїв".

"Продовжуємо працювати задля того, щоб взаємодія з державою була простою та зрозумілою", - підсумував очільник Міністерства внутрішніх справ.

Як оформити Європротокол у застосунку "Дія"

У прес-службі "Дії" нагадали, що Європротокол - це простий спосіб оформити ДТП без виклику поліції.

Тобто водії самостійно фіксують обставини аварії та передають відповідні дані.

Щоб оформити Європротокол у "Дії", потрібно:

оновити застосунок "Дія";

зайти в нього та перейти до розділу "Сервіси";

обрати "Водієві" та перейти до послуги "Європротокол";

перевірити всі дані (інформація про водіїв, автівки та страхові поліси підтягнеться з державних реєстрів автоматично);

заповнити деталі ДТП;

додати фото пошкоджених авто на місці ДТП;

отримати згоду та підпис другого водія - через QR-код або сповіщення в "Дії";

підписати документ "Дія.Підпис" та надіслати.

"Після успішного підписання обома сторонами "Дія" автоматично передає Європротокол до МТСБУ, а згодом МТСБУ передає в страхові компанії", - пояснили водіям.

Далі громадянам порадили зв'язатись зі своєю страховою компанією - щоб отримати подальші інструкції.

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Хто може скористатися такою онлайн-послугою

Перед оформленням Європротоколу українцям порадили переконатись у тому, що:

учасники ДТП - лише два авто;

у результаті події немає травмованих людей;

обоє водіїв не мають алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

обоє водіїв мають чинні поліси ОСЦПВ (обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності);

обоє водіїв дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Повідомляється, що оформити Європротокол можуть водії, які одночасно мають у "Дії":

верифікований РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

цифровий паспорт - ID-картку, закордонний або посвідку;

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ - як власник або належний користувач;

діючий поліс ОСЦПВ на авто, що потрапило в ДТП.

"В інших випадках - оформлюйте паперовий Європротокол або викликайте поліцію", - підсумували у прес-службі "Дії".