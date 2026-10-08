Оформить Европротокол теперь можно в "Дія": как это сделать и каковы условия

Что нужно для оформления Европротокола в "Дія"

В четверг, 8 октября, чиновник сообщил, что отныне оформить Европротокол при незначительных ДТП можно в приложении "Дія".

"Без бумаг и лишнего ожидания. Вся процедура - в смартфоне", - подчеркнул Выговский.

Он объяснил, что в таком случае:

данные проверяются автоматически ;

; оформленный Европротокол - сразу передается страховым компаниям.

В каких случаях Европротокол можно оформить в "Дія"

По данным министра внутренних дел, онлайн-оформление Европротокола доступно только в случае:

ДТП с участием двух автомобилей;

если отсутствуют погибшие или травмированные;

если у водителей есть полисы обязательного страхования.

Оформление Европротокола доступно в "Дія" (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Это решение стало еще одним результатом работы МВД по цифровизации услуг", - констатировал Выговский.

Он уточнил, что МВД - вместе с Министерством цифровой трансформации, Национальной полицией и Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (либо МТСБУ) "усовершенствовали механизм, чтобы сделать его максимально удобным для водителей".

"Продолжаем работать для того, чтобы взаимодействие с государством было простым и понятным", - подытожил глава Министерства внутренних дел.

Как оформить Европротокол в приложении "Дія"

В пресс-службе "Дія" напомнили , что Европротокол - это простой способ оформить ДТП без вызова полиции.

То есть водители самостоятельно фиксируют обстоятельства аварии и передают соответствующие данные.

Чтобы оформить Европротокол в "Дія", нужно :

обновить приложение "Дія";

зайти в него и перейти в раздел "Сервіси";

выбрать "Водієві" и перейти к услуге "Європротокол";

проверить все данные (информация о водителях, автомобилях и страховых полисах подтянется из государственных реестров автоматически);

заполнить детали ДТП;

добавить фото поврежденных автомобилей на месте ДТП;

получить согласие и подпись второго водителя - через QR-код или оповещение в "Дія";

подписать документ "Дія.Підпис" и отправить.

"После успешного подписания обеими сторонами "Дія" автоматически передает Европротокол в МТСБУ, а потом МТСБУ передает в страховые компании", - объяснили водителям.

Далее гражданам посоветовали связаться со своей страховой компанией - чтобы получить дальнейшие инструкции.

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Кто может воспользоваться такой онлайн-услугой

Перед оформлением Европротокола украинцам посоветовали убедиться в том, что:

участники ДТП - только два авто;

в результате происшествия нет травмированных людей;

оба водителя не имеют алкогольного или наркотического опьянения;

оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности);

оба водителя пришли к соглашению насчет обстоятельств ДТП.

Сообщается, что оформить Европротокол могут водители, которые одновременно имеют в "Дія":

верифицированный РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов);

цифровой паспорт - ID-карту, заграничный или вид на жительство;

удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации ТС - как владелец или надлежащий пользователь;

действующий полис ОСАГО на авто, попавшее в ДТП.

"В других случаях - оформляйте бумажный Европротокол или вызывайте полицию", - подытожили в пресс-службе "Дія".