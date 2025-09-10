Одна з найзаразніших інфекцій: МОЗ пояснило, коли вакцинувати дітей від кору й навіщо

В Україні за сім місяців поточного року було зареєстровано 1 377 випадків кору. При цьому понад тисяча хворих - діти до 17 років.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Згідно з інформацією МОЗ, в цілому за сім місяців 2025 року в Україні було зареєстровано 1 377 випадків кору. Серед дітей до 17 років - 1 017 випадків захворювання.
Уточнюється, що найбільше випадків від початку року було зареєстровано:
Українцям нагадали, що для захисту від хвороби дітям необхідно отримати дві дози вакцини КПК (від кору, паротиту й краснухи).
Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень:
При цьому з 1 січня 2026 року (враховуючи зміни календаря), друге щеплення перенесуть і проводитимуть раніше - у 4 роки.
У МОЗ пояснили: якщо дитина не має планових щеплень проти кору, їх необхідно надолужити.
Уточнюється що особам, які пропустили щеплення за віком, необхідно:
Насамкінець у МОЗ розповіли про п'ять основних причин, чому важливо вакцинуватись проти кору (а в разі пропуску щеплення - надолужити).
Перш за все наголошується, що кір - одна з найзаразніших інфекцій у світі.
"9 із 10 невакцинованих людей, що контактують з хворим, інфікуються. Підхопити збудник можна будь-де: від громадського транспорту до магазину, навчального закладу, укриття", - пояснили у міністерстві.
Крім того, спалахи кору - циклічні. При цьому чим нижчий рівень вакцинації - тим вищі ризики швидкого поширення інфекції.
"Під час спалаху кору в Україні у 2017-2019 роках захворіло понад 115 тисяч людей, 41 людина померла", - нагадали у МОЗ.
Зазначається також, що кір має важкі ускладнення й може призвести до:
"Якщо невакцинована людина перехворіла на кір - вірус провокує в організмі "імунну амнезію". Тобто імунітет після хвороби буде пригніченим, а людина - більш вразлива до інших інфекцій", - поділились у відомстві.
Насамкінець українцям нагадали, що специфічного лікування проти кору не існує.
"Єдиний надійний захист від цієї хвороби у всьому світі - вакцинація", - підсумували у МОЗ.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які щеплення потрібні дитині на початку нового навчального року (перед садочком чи школою).
Тим часом фахівець з громадського здоров'я відділу імунопрофілактики Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Анна Сідлецька пояснила, чим важлива вакцинація перед початком навчання.
Крім того, ми розповідали, коли дітям без обов'язкових щеплень можуть заборонити відвідувати школи та дитячі садки.
Читайте також, що саме й для кого зміниться у Національному календарі профілактичних щеплень з 1 січня 2026 року.