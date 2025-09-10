Одна з найзаразніших інфекцій: МОЗ пояснило, коли вакцинувати дітей від кору й навіщо

В яких областях хворих на кір було найбільше

Згідно з інформацією МОЗ, в цілому за сім місяців 2025 року в Україні було зареєстровано 1 377 випадків кору. Серед дітей до 17 років - 1 017 випадків захворювання.

Уточнюється, що найбільше випадків від початку року було зареєстровано:

в Івано-Франківській області;

у Чернівецькій області;

у Вінницькій області.

Вакцинація дітей від кору: скільки доз потрібно й коли

Українцям нагадали, що для захисту від хвороби дітям необхідно отримати дві дози вакцини КПК (від кору, паротиту й краснухи).

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень:

перше роблять у віці 12 місяців;

друге - у віці 6 років.

При цьому з 1 січня 2026 року (враховуючи зміни календаря), друге щеплення перенесуть і проводитимуть раніше - у 4 роки.

Що робити, якщо дитина не має планових щеплень

У МОЗ пояснили: якщо дитина не має планових щеплень проти кору, їх необхідно надолужити.

Уточнюється що особам, які пропустили щеплення за віком, необхідно:

звернутися до лікаря;

отримати від нього складений індивідуальний план вакцинації;

отримати від нього всю іншу необхідну інформацію щодо щеплення.

Чому важливо вакцинуватись від кору: топ-5 причин

Насамкінець у МОЗ розповіли про п'ять основних причин, чому важливо вакцинуватись проти кору (а в разі пропуску щеплення - надолужити).

Перш за все наголошується, що кір - одна з найзаразніших інфекцій у світі.

"9 із 10 невакцинованих людей, що контактують з хворим, інфікуються. Підхопити збудник можна будь-де: від громадського транспорту до магазину, навчального закладу, укриття", - пояснили у міністерстві.

Крім того, спалахи кору - циклічні. При цьому чим нижчий рівень вакцинації - тим вищі ризики швидкого поширення інфекції.

"Під час спалаху кору в Україні у 2017-2019 роках захворіло понад 115 тисяч людей, 41 людина померла", - нагадали у МОЗ.

Зазначається також, що кір має важкі ускладнення й може призвести до:

пневмонії;

вушної інфекції (отит);

запалення мозку;

в деяких випадках - до інвалідності та смерті.

"Якщо невакцинована людина перехворіла на кір - вірус провокує в організмі "імунну амнезію". Тобто імунітет після хвороби буде пригніченим, а людина - більш вразлива до інших інфекцій", - поділились у відомстві.

Насамкінець українцям нагадали, що специфічного лікування проти кору не існує.

"Єдиний надійний захист від цієї хвороби у всьому світі - вакцинація", - підсумували у МОЗ.