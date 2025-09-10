Одна из самых заразных инфекций: Минздрав объяснил, когда вакцинировать детей от кори и зачем

В Украине за семь месяцев текущего года было зарегистрировано 1 377 случаев кори. При этом более тысячи заболевших - дети до 17 лет.
Согласно информации Минздрава, в целом за семь месяцев 2025 года в Украине было зарегистрировано 1 377 случаев кори. Среди детей до 17 лет - 1 017 случаев заболевания.
Уточняется, что больше всего случаев с начала года было зарегистрировано:
Украинцам напомнили, что для защиты от болезни детям необходимо получить две дозы вакцины КПК (от кори, паротита и краснухи).
Согласно Национальному календарю профилактических прививок:
При этом с 1 января 2026 года (учитывая изменения календаря), вторую прививку перенесут и будут проводить раньше - в 4 года.
В Минздраве объяснили: если ребенок не имеет плановых прививок против кори, их необходимо наверстать.
Уточняется что людям, которые пропустили прививки по возрасту, необходимо:
В завершение в Минздраве рассказали о пяти основных причинах, почему важно вакцинироваться против кори (а в случае пропуска прививки - наверстать).
Прежде всего подчеркивается, что корь - одна из самых заразных инфекций в мире.
"9 из 10 невакцинированных людей, контактирующих с больным, инфицируются. Подхватить возбудитель можно где угодно: от общественного транспорта до магазина, учебного заведения, укрытия", - объяснили в министерстве.
Кроме того, вспышки кори - циклические. При этом чем ниже уровень вакцинации - тем выше риски быстрого распространения инфекции.
"Во время вспышки кори в Украине в 2017-2019 годах заболело более 115 тысяч человек, 41 человек умер", - напомнили в Минздраве.
Отмечается также, что корь имеет тяжелые осложнения и может привести к:
"Если невакцинированный человек переболел корью - вирус провоцирует в организме "иммунную амнезию". То есть иммунитет после болезни будет подавленным, а человек - более уязвим к другим инфекциям", - поделились в ведомстве.
Напоследок украинцам напомнили, что специфического лечения против кори не существует.
"Единственная надежная защита от этой болезни во всем мире - вакцинация", - подытожили в Минздраве.
