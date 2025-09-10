RU

Общество Образование Деньги Изменения

Одна из самых заразных инфекций: Минздрав объяснил, когда вакцинировать детей от кори и зачем

Если у ребенка нет плановых прививок против кори, их нужно "наверстать" (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Украине за семь месяцев текущего года было зарегистрировано 1 377 случаев кори. При этом более тысячи заболевших - дети до 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В каких областях больных корью было больше всего

Согласно информации Минздрава, в целом за семь месяцев 2025 года в Украине было зарегистрировано 1 377 случаев кори. Среди детей до 17 лет - 1 017 случаев заболевания.

Уточняется, что больше всего случаев с начала года было зарегистрировано:

  • в Ивано-Франковской области;
  • в Черновицкой области;
  • в Винницкой области.

Вакцинация детей от кори: сколько доз нужно и когда

Украинцам напомнили, что для защиты от болезни детям необходимо получить две дозы вакцины КПК (от кори, паротита и краснухи).

Согласно Национальному календарю профилактических прививок:

  • первую - делают в возрасте 12 месяцев;
  • вторую - в возрасте 6 лет.

При этом с 1 января 2026 года (учитывая изменения календаря), вторую прививку перенесут и будут проводить раньше - в 4 года.

Что делать, если у ребенка нет плановых прививок

В Минздраве объяснили: если ребенок не имеет плановых прививок против кори, их необходимо наверстать.

Уточняется что людям, которые пропустили прививки по возрасту, необходимо:

  • обратиться к врачу;
  • получить от него составленный индивидуальный план вакцинации;
  • получить от него всю другую необходимую информацию о прививках.

Почему важно вакцинироваться от кори: топ-5 причин

В завершение в Минздраве рассказали о пяти основных причинах, почему важно вакцинироваться против кори (а в случае пропуска прививки - наверстать).

Прежде всего подчеркивается, что корь - одна из самых заразных инфекций в мире.

"9 из 10 невакцинированных людей, контактирующих с больным, инфицируются. Подхватить возбудитель можно где угодно: от общественного транспорта до магазина, учебного заведения, укрытия", - объяснили в министерстве.

Кроме того, вспышки кори - циклические. При этом чем ниже уровень вакцинации - тем выше риски быстрого распространения инфекции.

"Во время вспышки кори в Украине в 2017-2019 годах заболело более 115 тысяч человек, 41 человек умер", - напомнили в Минздраве.

Отмечается также, что корь имеет тяжелые осложнения и может привести к:

  • пневмонии;
  • ушной инфекции (отит);
  • воспалению мозга;
  • в некоторых случаях - к инвалидности и смерти.

"Если невакцинированный человек переболел корью - вирус провоцирует в организме "иммунную амнезию". То есть иммунитет после болезни будет подавленным, а человек - более уязвим к другим инфекциям", - поделились в ведомстве.

Напоследок украинцам напомнили, что специфического лечения против кори не существует.

"Единственная надежная защита от этой болезни во всем мире - вакцинация", - подытожили в Минздраве.

Напомним, ранее мы сообщали, какие прививки нужны ребенку в начале нового учебного года (перед садиком или школой).

Между тем специалист по общественному здоровью отдела иммунопрофилактики Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней Анна Сидлецкая объяснила, чем важна вакцинация перед началом обучения.

Кроме того, мы рассказывали, когда детям без обязательных прививок могут запретить посещать школы и детские сады.

Читайте также, что именно и для кого изменится в Национальном календаре профилактических прививок с 1 января 2026 года.

