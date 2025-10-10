Одна з країн Європи посилить оборону неба на 370 млн доларів на тлі загрози дронів

Як розповів міністр, Швеція інвестує 3,5 мільярда шведських крон у додаткові системи протидії дронам. Це включає закупівлю зброї для збиття дронів, ударні безпілотники для авіабаз та датчики для створення перешкод.

"Це значно посилить наші оборонні можливості", - наголосив Йонсон.

Окрім цього, Швеція планує придбати більше запасних частин і обладнання для бойових літаків, щоб підвищити готовність військово-повітряних сил.

Міністр також зауважив, що нещодавні інциденти зі шпигунськими дронами стали нагадуванням про зростання ролі повітряних загроз у сучасній війні.

"Ми мусимо захищатися від цього", - підкреслив глава оборонного відомства.