Німеччина готує закон, який дозволить поліції збивати дрони-порушники
У Німеччині федеральній поліції незабаром дозволять збивати та перехоплювати дрони після серії підозрілих інцидентів. Уряд готують закон.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Представляючи відповідний законопроєкт, Добріндт зазначив, що поліція отримає право "вживати найсучасніших технічних заходів проти загроз, що виникають з боку дронів, наприклад, за допомогою електромагнітних імпульсів, глушіння, перешкод GPS, а також фізичних засобів".
"Це означає, що перехоплення та збивання дронів буде регулюватися та можливим для Федеральної поліції в майбутньому", - заявив міністр.
За його словами, Німеччина вивчає сучасні технології протидії БПЛА у своїх союзників - Ізраїлю та України.
Окрім того, планується створити спільний центр захисту від дронів для державної та федеральної поліції, який розроблятиме ситуаційні звіти та координуватиме "спільні контрзаходи".
Невідомі дрони у Німеччині
Німеччина цього року повідомила про численні випадки появи безпілотників над військовими базами, промисловими об’єктами та іншими об’єктами критичної інфраструктури.
Зокрема, в ніч на 26 вересня у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі країни було зафіксовано підозрілі польоти дронів над стратегічними об’єктами.
Кількома днями пізніше, минулими вихідними, невідомі дрони двічі спричинили закриття аеропорту Мюнхена, що призвело до затримок і перенаправлення рейсів - тисячі пасажирів були змушені чекати або змінювати маршрути.
На тлі цих інцидентів канцлер Фрідріх Мерц заявив, "ми підозрюємо, що за більшістю цих польотів дронів стоїть Росія".
Тим часом у компанії Ryanair вимагають збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників.