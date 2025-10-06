Невідомі дрони порушили роботу аеропорту в Норвегії

В ніч на понеділок, 6 жовтня, інформація про появу невідомих дронів порушила роботу міжнародного аеропорту в Осло, що у Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання NRK .

"Після півночі Східний поліцейський округ отримав повідомлення про те, що пілот норвезького літака подумав, що бачив дрони під час посадки в аеропорту Осло. Поліція направила екіпаж на місце події та зв'язалася з екіпажем літака, щоб отримати більше інформації про спостереження", - йдеться у публікації.

За попередніми даними, в цьому районі було помічено від трьох до п'яти дронів.

На місце події виїхав поліцейський екіпаж, який зв’язався з пілотом для уточнення інформації.

У поліції заявили, що дані про появу безпілотників в районі аеропорту поки не підтверджені і розслідування триває. Через це кілька літаків змушені були кружляти над аеропортом, але жоден рейс не був перенаправлений.

Пізніше поліція та адміністрація аеропорту Гардермуен повідомили, що аеропорт працює у звичайному режимі, а інцидент призвів лише до незначних затримок рейсів.