Європейський оборонний гігант занепокоєний: над секретним заводом в Бельгії кружляють дрони

Європейський виробник зброї Thales Belgium зафіксував значне збільшення кількості дронів над своїм заводом у східному регіоні Льєж. Компанія наголошує на необхідності чітких правил щодо глушіння або збиття безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico .

Компанія Thales Belgium повідомляє про збільшення кількості безпілотних літальних апаратів над її об’єктами, зокрема над заводом у Évegnée Fort у східному регіоні Льєж, де компанія має ліцензію на складання та зберігання вибухівки для 70‑мм ракет.

За словами директора Thales Belgium Алена Кеврена, над заводом зараз літає більше дронів, ніж кілька місяців тому.

Коментарі Кеврена з’явились на тлі численних повідомлень про безпілотники в Польщі, Румунії, Німеччині, Норвегії та Данії останнім місяцем.

Деякі з цих дронів, зокрема військові безпілотники над Польщею та Румунією, були російського походження, тоді як ідентифікувати походження інших апаратів виявилося складніше.

У відповідь на зростання кількості прольотів минулого тижня Копенгаген тимчасово заборонив польоти дронів, а НАТО запустило програму "Східний вартівник" для усунення пробілів у протиповітряній обороні альянсу.

Компанія просить допомоги

Thales заявляє, що доклала значних зусиль для встановлення систем виявлення на своїх об’єктах і може використовувати глушилки для блокування сигналів управління дронами або збивати їх. Проте, за словами Кеврена, застосування таких засобів наразі не дозволене законодавчо.

Одне з побоювань - що збиті дрони можуть впасти на людей або завдати шкоди на землі. Через це Кеврен закликає країни, зокрема Бельгію, чітко визначити процес реагування, зокрема межі відповідальності поліції й компаній.

"Процес потребує уточнення", - сказав він.

Кеврен також зазначив високий попит на ракети компанії серед країн НАТО, оскільки альянс намагається посилити оборону повітряного простору. Більшість поточного виробництва Thales Belgium спрямовується в Україну.

Ракети, що виготовляються на заводах в Ерсталі та Évegnée Fort, можуть використовуватися проти безпілотників. Зокрема версія з лазерним наведенням призначена для більших дрронів, що літають на великій висоті, тоді як некеровані варіанти при детонації розсипають тисячі сталевих кульок для знищення роїв менших дронів на малій висоті.