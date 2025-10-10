Одна из стран Европы усилит оборону неба на 370 млн долларов на фоне угрозы дронов

Дроны над Европой

В последнее время в нескольких странах Европы фиксируют полеты неизвестных беспилотников над стратегическими и военными объектами, что вызывает беспокойство в НАТО.

Так, в Дании, Норвегии, Франции, Германии и Швеции - дроны замечали вблизи аэропортов, военных баз и критической инфраструктуры.

Накануне несколько беспилотников были зафиксированы над Осло: они кружили в районе Восточного пригорода, из-за чего работу аэропорта Гардермуен временно приостановили.

На днях в Германии в городе Гайленкирхен также зафиксировали пролет неизвестного аппарата над авиабазой, где дислоцируются самолеты воздушной разведки НАТО. Подобные случаи не единичны и регистрировались также в других странах региона.

Аналитики Института изучения войны (ISW) прямо связывают ряд таких инцидентов с российской гибридной кампанией, по их мнению, Кремль тестирует реакцию систем ПВО НАТО и измеряет политическую решимость стран ЕС.

Украинская разведка, в свою очередь, установила, что многие подозрительные дроны запускаются с танкеров так называемого "теневого флота" России.

В ответ на угрозу некоторые страны уже усиливают меры безопасности.

В частности, в Германии начали подготовку законопроекта, который позволит полиции сбивать беспилотники, нарушающие запрещенные для полетов зоны или ставящие под угрозу безопасность.