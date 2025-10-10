ua en ru
Невідомий дрон пролетів над авіабазою НАТО в Німеччині

Німеччина, П'ятниця 10 жовтня 2025 05:48
Невідомий дрон пролетів над авіабазою НАТО в Німеччині Ілюстративне фото: невідомий дрон атакував військову базу в Німеччині (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Валерій Савицький

У німецькому місті Гайленкірхен було зафіксовано проліт невідомого дрона над авіабазою, на якій дислокуються літаки повітряної розвідки НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Інцидент стався ввечері у середу, 8 жовтня. Підозрілий безпілотник з’явився в зоні, де польоти заборонені, невдовзі після 19:00.

Як випливає з внутрішньої службової записки, яку цитує видання, дрон перебував у повітрі близько хвилини та пролетів на невеликій висоті над злітно-посадковою смугою бази у Північній Рейн-Вестфалії.

Після інциденту військова поліція негайно повідомила про нього цивільним правоохоронцям. Однак вони не змогли з'ясувати подробиці щодо походження чи оператора апарата. Попри це, командування наказало "посилити заходи безпеки".

У четвер представник бази підтвердив, що після інформації про появу безпілотника, територію довкола об’єкта ретельно перевірили, однак не виявили жодних слідів дрона.

Авіабаза НАТО в Гайленкірхені має ключове значення для контролю повітряного простору східного флангу Альянсу - там базуються розвідувальні літаки AWACS.

Через стратегічну роль цей об’єкт входить до переліку військових баз, які Бундесвер охороняє з особливою пильністю.

Польоти невідомих дронів над Європою

За останній місяць у повітряному просторі багатьох європейських країн було зафіксовано польоти невідомих безпілотників над військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури.

Зокрема, дрони фіксувалися у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині, Франції. В низці міст призупиняли роботу цивільних аеропортів.

Президент Володимир Зеленський не виключає, що ці провокації є перевіркою Кремлем реакції країн Європи та підготовкою до відкриття нового фронту війни ще до завершення бойових дій в Україні.

Українська розвідка встановила, що багато таких дронів запускаються з танкерів "тіньового флоту" Росії.

У Німеччині розпочато підготовку закону, що дозволить поліції збивати такі безпілотники, що порушують правила та закриті для польотів зони.

