У Франції затримали танкер "тіньового флоту" РФ, який перебуває під санкціями

Влада Франції розслідує ймовірне порушення з боку нафтового танкера Boracay під прапором Беніну. Судно перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії, запровадженими проти Росії.

Про це повідомили Військово-морські сили Франції, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Після підозри у порушенні правил судном Boracay було подано звіт до відповідної прокуратури в Бресті. Розслідування триває", - заявили в ВМС Франції.

Танкер із сирою нафтою зараз стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції, неподалік від Сен-Назера.

Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти танкера в жовтні 2024 року та лютому 2025 року.

ЄС заявив, що судно було пов'язане з транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів, "використовуючи при цьому нерегулярні й ризиковані методи судноплавства".

Британія заявила, що судно було "залучено до діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України ... або отримання вигоди чи підтримка уряду Росії" при перевезенні нафти або нафтопродуктів російського походження з Росії до третьої країни.

Зазначається, що судно, яке в грудні 2024 року змінило назву на Boracay або в деяких судноплавних базах даних Pushpa, раніше мало назву Kiwala. Кораблі зберігають один і той самий ідентифікаційний номер ІМО протягом усього свого життя, але змінюють назви.