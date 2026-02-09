В окупованому Лисичанську на все місто залишився лише один фельдшер "швидкої", що показує повну деградацію медицини та знецінення життя людей під російською окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації РНБО України .

Так, тимчасово окуповане місто Лисичанськ на Луганщині, яке загарбники обіцяли перетворити на "квітучий край" опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

Стало відомо, що там вщент зруйнована вся система екстреної медичної допомоги. На все місто з населенням близько 30 тисяч осіб залишився лише один фельдшер "швидкої", який одночасно виконує обов’язки і медика, і диспетчера.

Ситуація в місті межує з абсурдом та трагедією:

Коли фельдшер на виїзді - станція порожня. Додзвонитися неможливо, бо слухавку просто нікому підняти.

Черга на життя: Допомога надається у порядку "живої черги", що для екстреної медицини звучить як смертний вирок.

Зачинені двері: Містяни, які намагаються дістатися станції самостійно, часто опиняються перед закритими дверима. У приміщенні немає нікого, хто міг би надати бодай першу допомогу.

Окупаційна влада знає - і мовчить

Про катастрофічну ситуацію добре обізнана так звана окупаційна адміністрація. Проте жодних реальних кроків для її вирішення не робиться. Ні кадрів, ні ресурсів, ні елементарної організації.

Бо саме так у реальності виглядає "русскій мір" - без гучних гасел і телевізійних обіцянок. За словами очевидців, людське життя тут не має цінності, а турбота і "захист", про які говорила російська пропаганда, так і залишилися словами.

Чому так сталося

Медична система на ТОТ деградує з трьох головних причин:

Кадрова чистка: Багато фахівців виїхали, а ті, що залишилися, відмовляються працювати під тиском або не проходять "фільтрацію". Пріоритет - військовим: Майже всі вцілілі ресурси та медикаменти спрямовуються на лікування поранених окупантів у госпіталях, цивільні - за залишковим принципом. Байдужість адміністрації: Окупаційна влада знає про критичну ситуацію, проте не робить жодних кроків для залучення фахівців.

Місто, яке вимирає

До повномасштабного вторгнення РФ у Лисичанську проживало понад 93 тисячі людей. На кінець 2025 року, за даними самої ж окупаційної адміністрації, у місті залишилося лише третина - близько 30 тисяч.

Така стрімка депопуляція не завадила окупантам повністю провалити забезпечення базових потреб тих, хто залишився. Навіть для такої кількості населення один медик - це не "дефіцит кадрів", це фактична відсутність системи охорони здоров’я.

Лисичанськ сьогодні - це наочна ілюстрація того, як "визволення" перетворюється на повільне вимирання в ізоляції. Росія принесла з собою лише руйнування, деградацію та повну зневагу до права людини на життя.