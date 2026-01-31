ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

ТОТ Херсонщини без українського телебачення: окупанти блокують інформацію

Тимчасово окуповані території України , Субота 31 січня 2026 01:35
UA EN RU
ТОТ Херсонщини без українського телебачення: окупанти блокують інформацію Ілюстративне фото: ТОТ залишилась без українського телебачення (Freepik)
Автор: Марина Балабан

На тимчасово окупованій Херсонщині російська адміністрація фактично запровадила інформаційну ізоляцію для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Спершу окупанти під примусом вилучали українські супутникові антени, змушуючи людей відмовлятися від українського телебачення та користуватися комплектами "Русский мир", повідомляють у Центрі.

Нині ж жителі регіону понад шість місяців залишаються без сигналу взагалі: антени є, трансляцій немає, а звернення населення ігноруються.

За даними джерел ЦНС, це не технічний збій, а свідомо організована операція з метою ізоляції людей від альтернативної інформації.

"Мета проста – позбавити жителів будь-якої альтернативної картини світу та загнати їх у вакуум, де залишаються лише кремлівські телеграм-канали з фейками та вулична пропаганда", - впевнені аналітики.

Паралельно тривають рейди та перевірки домівок і дворів: окупанти шукають українські антени або спроби самостійно підключитися до сигналу. Населенню погрожують штрафами, внесенням до "профілактичних баз" та візитами силовиків.

"Фактично регіон переводять у режим інформаційної тюрми, де доступ до правди карається", - констатують у ЦНС.

Посилення роспропаганди

Раніше повідомлялось, що в 2026 році Росія витратить на телепропаганду вдвічі більше коштів, аніж планувалося. Гроші підуть на розважальні канали та кремлівські мовники - телеканал "Первый", "Россия 1", НТВ та інші.

Загалом у 2026-2028 роках кремль планує витратити на телепропаганду майже 246 млрд рублів (2,93 млрд доларів).

Водночас РФ посилює контроль над соцмережами: блогерів на законодавчому рівні змусять поширювати пропаганду.

Законопроєкт передбачає обов'язкове розміщення реклами "традиційних цінностей", "патріотизму", "культури" тощо на всіх великих інтернет-платформах в обсязі не меншому ніж 5% від усієї реклами. Крім того, розміщати таку рекламу будуть зобов'язані всі власники великих публічних каналів та акаунтів у соцмережах.

Також РБК-Україна писало про посилення контролю над мешканцями Криму - там інтернет можуть відключити без попередження.

В ЦНС повідомляють, що силові структури наполягають на відключеннях у "незручні періоди" - під час обстрілів, резонансних подій або зростання соціального невдоволення. Мобільний інтернет розглядають як ризик через можливість швидкої самоорганізації населення, фіксації зловживань і поширення неофіційної інформації.

