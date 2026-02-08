"Платіть за руїни самі": окупанти вводять нові побори на Луганщині з 2027 року, - ЦНС
Окупанти хочуть змусити жителів Луганщини з 2027 року власним коштом ремонтувати 85% зруйнованого війною житла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Так, на тимчасово окупованій Луганщині кремлівська "відбудова" закінчилася, не встигнувши розпочатися. Там мешканців готують до нового фінансового побору, який окупанти цинічно називають "стандартом РФ".
За планами загарбників, уже з 2027 року кожна родина в багатоквартирному будинку буде зобов’язана сплачувати щомісячні внески на капітальний ремонт.
Таким чином мешканців фактично змусять власним коштом відновлювати зруйновані війною будинки.
Дане рішення подається як "необхідний крок", хоча ситуація в регіоні катастрофічна: за офіційними даними самих окупантів, понад 12 тисяч будинків (85%) потребують негайного оновлення.
Зазначимо, що раніше відновлення проводилося за рахунок так званого "Фонду розвитку територій", що створювало ілюзію "турботи" Москви. Тепер же окупаційна адміністрація відкрито демонструє: фінансування скорочується, а наслідки війни - це тепер особиста проблема кожного мешканця.
Чому це пастка для цивільних
Зняття відповідальності: замість того, щоб відновлювати житло, зруйноване внаслідок бойових дій, Росія перекладає цей обов'язок на людей, які залишилися без засобів до існування.
Соціальний колапс: в умовах тотального безробіття та мізерних виплат на ТОТ, нові квитанції стануть непідйомним тягарем для пенсіонерів та вразливих верств населення.
Імітація контролю: гроші планують збирати вже зараз, проте жодних гарантій, що ремонт відбудеться (особливо в прифронтових містах), немає.
"Це не про відбудову, це про легалізований грабунок на руїнах", - коментують ситуацію правозахисники.
