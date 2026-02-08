"Платіть за руїни самі": окупанти вводять нові побори на Луганщині з 2027 року, - ЦНС

Окупанти хочуть змусити жителів Луганщини з 2027 року власним коштом ремонтувати 85% зруйнованого війною житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Так, на тимчасово окупованій Луганщині кремлівська "відбудова" закінчилася, не встигнувши розпочатися. Там мешканців готують до нового фінансового побору, який окупанти цинічно називають "стандартом РФ".

За планами загарбників, уже з 2027 року кожна родина в багатоквартирному будинку буде зобов’язана сплачувати щомісячні внески на капітальний ремонт.

Таким чином мешканців фактично змусять власним коштом відновлювати зруйновані війною будинки.

Дане рішення подається як "необхідний крок", хоча ситуація в регіоні катастрофічна: за офіційними даними самих окупантів, понад 12 тисяч будинків (85%) потребують негайного оновлення.

Зазначимо, що раніше відновлення проводилося за рахунок так званого "Фонду розвитку територій", що створювало ілюзію "турботи" Москви. Тепер же окупаційна адміністрація відкрито демонструє: фінансування скорочується, а наслідки війни - це тепер особиста проблема кожного мешканця.

Чому це пастка для цивільних

Зняття відповідальності: замість того, щоб відновлювати житло, зруйноване внаслідок бойових дій, Росія перекладає цей обов'язок на людей, які залишилися без засобів до існування.

Соціальний колапс: в умовах тотального безробіття та мізерних виплат на ТОТ, нові квитанції стануть непідйомним тягарем для пенсіонерів та вразливих верств населення.

Імітація контролю: гроші планують збирати вже зараз, проте жодних гарантій, що ремонт відбудеться (особливо в прифронтових містах), немає.

"Це не про відбудову, це про легалізований грабунок на руїнах", - коментують ситуацію правозахисники.