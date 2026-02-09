ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Один шанс на 30 тысяч: в Лисичанске оккупанты вызвали медицинскую катастрофу

Лисичанск, Понедельник 09 февраля 2026 00:44
UA EN RU
Один шанс на 30 тысяч: в Лисичанске оккупанты вызвали медицинскую катастрофу Иллюстративное фото: скорая помощь (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В оккупированном Лисичанске на весь город остался только один фельдшер "скорой", что показывает полную деградацию медицины и обесценивание жизни людей под российской оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Так, временно оккупированный город Лисичанск на Луганщине, который захватчики обещали превратить в "цветущий край" оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Стало известно, что там полностью разрушена вся система экстренной медицинской помощи. На весь город с населением около 30 тысяч человек остался лишь один фельдшер "скорой", который одновременно выполняет обязанности и медика, и диспетчера.

Ситуация в городе граничит с абсурдом и трагедией:

  • Когда фельдшер на выезде - станция пуста. Дозвониться невозможно, потому что трубку просто некому поднять.

  • Очередь на жизнь: Помощь оказывается в порядке "живой очереди", что для экстренной медицины звучит как смертный приговор.

  • Закрытые двери: Горожане, которые пытаются добраться до станции самостоятельно, часто оказываются перед закрытыми дверями. В помещении нет никого, кто мог бы оказать хотя бы первую помощь.

Оккупационные власти знают - и молчат

О катастрофической ситуации хорошо осведомлена так называемая оккупационная администрация. Однако никаких реальных шагов для ее решения не делается. Ни кадров, ни ресурсов, ни элементарной организации.

Потому что именно так в реальности выглядит "русский мир" - без громких лозунгов и телевизионных обещаний. По словам очевидцев, человеческая жизнь здесь не имеет ценности, а забота и "защита", о которых говорила российская пропаганда, так и остались словами.

Почему так произошло

Медицинская система на ВОТ деградирует по трем главным причинам:

  1. Кадровая чистка: Многие специалисты уехали, а оставшиеся отказываются работать под давлением или не проходят "фильтрацию".

  2. Приоритет - военным: Почти все уцелевшие ресурсы и медикаменты направляются на лечение раненых оккупантов в госпиталях, гражданские - по остаточному принципу.

  3. Равнодушие администрации: Оккупационные власти знают о критической ситуации, однако не предпринимают никаких шагов для привлечения специалистов.

Город, который вымирает

До полномасштабного вторжения РФ в Лисичанске проживало более 93 тысяч человек. На конец 2025 года, по данным самой же оккупационной администрации, в городе осталось лишь треть - около 30 тысяч.

Такая стремительная депопуляция не помешала оккупантам полностью провалить обеспечение базовых потребностей тех, кто остался. Даже для такого количества населения один медик - это не "дефицит кадров", это фактическое отсутствие системы здравоохранения.

Лисичанск сегодня - это наглядная иллюстрация того, как "освобождение" превращается в медленное вымирание в изоляции. Россия принесла с собой лишь разрушение, деградацию и полное пренебрежение к праву человека на жизнь.

Напомним, оккупанты вводят новые поборы на Луганщине. По планам захватчиков, уже с 2027 года каждая семья в многоквартирном доме будет обязана платить ежемесячные взносы на капитальный ремонт.

Кроме того, на временно оккупированной территории Херсонской области российская администрация установила фактическую информационную блокаду, ограничив доступ местного населения к независимым источникам новостей и контролируя поток информации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оккупанты Луганск Войска РФ Российская Федерация
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ