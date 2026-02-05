Окупанти відкрили онлайн-доступ до нерухомості в Запорізькій області

На тимчасово окупованій території Запорізької області Росія запускає цифрову схему оформлення нерухомості, фактично закріплюючи результати окупації та створюючи нові юридичні підстави для передання майна громадянам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.

Дистанційна реєстрація для росіян

Окупаційні структури Запорізької області пропонують громадянам Росії віддалено оформляти права власності на об'єкти нерухомості в регіоні.

Формально це подається як "зручний цифровий сервіс" для дистанційної реєстрації, але фактично закріплює результати окупації в юридичному полі РФ.

Із січня 2026 року екстериторіальне приймання документів уже доступне в МФЦ 79 регіонів Росії, а згодом планується розширення на всю країну.

Найбільшу активність проявляють жителі Москви, Краснодарського краю, Тюменської, Калузької та Самарської областей.

Політика колонізації та перерозподілу майна

За цифровою зручністю ховається стратегія колонізації та перерозподілу власності. Йдеться про квартири та комерційні об'єкти, власники яких покинули регіон через бойові дії, репресії та загрозу життю.

Відсутність власників окупаційна адміністрація трактує як можливість переоформити нерухомість на третіх осіб без їхньої присутності на місці.

Наслідки для населення та економіки

На думку аналітиків, дистанційна реєстрація закріплює демографічні та майнові зміни, надаючи росіянам, які ніколи не проживали в регіоні, юридичну можливість володіти майном на тимчасово окупованій території.

Законні власники позбавлені доступу до своїх об'єктів і до українських реєстрів, що перешкоджає захисту їхніх прав. Окупаційна влада одночасно стимулює переселення лояльного населення, створює прошарок "нових власників", економічно зацікавлених у збереженні режиму, і поступово витісняє корінних мешканців із майнового простору регіону.