Один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією зупинив роботу через удари РФ

Раніше повідомлялось, що Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною – з 27 жовтня строком на 33 дні.

Також раніше Державна прикордонна служба України попередила громадян про роботи з ремонту дорожнього покриття перед пунктом пропуску "Рава-Руська" у Львівській області (який веде до Польщі).

Через це можливе уповільнення оформлення транспортних засобів, тож мандрівникам порадили враховувати цей факт під час планування поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Крім того, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про нові правила в'їзду громадян до ЄС - що зміниться для українців при перетині кордону й чи збільшить біометричний контроль черги.

