Один из пунктов пропуска на границе с Румынией остановил работу из-за ударов РФ

Ранее сообщалось, что Румыния продлила ограничения дорожного движения на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной - с 27 октября сроком на 33 дня.

Также ранее Государственная пограничная служба Украины предупредила граждан о работах по ремонту дорожного покрытия перед пунктом пропуска "Рава-Русская" во Львовской области (который ведет в Польшу).

Из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств, поэтому путешественникам посоветовали учитывать этот факт при планировании поездки и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Кроме того, представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал о новых правилах въезда граждан в ЕС - что изменится для украинцев при пересечении границы и увеличит ли биометрический контроль очереди.

