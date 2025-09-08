ua en ru
Безпека - в деталях? Навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки

Понеділок 08 вересня 2025 14:26
Безпека - в деталях? Навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки
Автор: Ірина Костенко

У Державній прикордонній службі України розповіли, навіщо завжди перевіряють особисті речі громадян і що саме шукають службові собаки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

Чому перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки

Згідно з інформацією Державної прикордонної служби України, на кордоні - важлива кожна деталь.

"Сумка, рюкзак або валіза можуть приховувати те, що здатне завдати шкоди вам або країні", - наголосили у ДПСУ.

Уточнюється, що саме тому службовий собака разом з інспектором перевіряють особисті речі громадян.

Це дозволяє запобігти незаконному переміщенню через кордон:

  • зброї;
  • боєприпасів;
  • вибухових речовин;
  • наркотичних засобів;
  • психотропних речовин;
  • прекурсорів;
  • інших матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через державний кордон.

Безпека - в деталях? Навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки

Що необхідно враховувати під час поїздки за кордон

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перелік товарів і речей, які заборонено вивозити за межі країни, визначають митні правила України.

За їх порушення на громадян чекає покарання у вигляді:

  • попередження;
  • накладання штрафу;
  • конфіскації товару і речей.

При цьому розмір стягнення залежить від виду порушення.

Крім того, при перетині кордону варто врахувати й митні правила іншої країни - тієї, до якої ви плануєте в'їжджати.

Так, наприклад, під час поїздки в зону ЄС під заборону підпадають м'ясні та молочні вироби (в тому числі й домашнього виробництва).

Не варто брати з собою в дорогу, щоб не виникло проблем, також і деякі медикаменти (лікарські засоби).

Крім того, без декларування при перетині кордону можна мати при собі будь-яку готівкову валюту, еквівалентну не більш як 10 тисячам євро.

Більш детально про те, що не можна ввозити (та на які товари й речі діють обмеження), ми розповідали окремо для Румунії, Молдови й Словаччини.

Читайте також, які товари та речі не можна ввозити в Україну з-за кордону та на які предмети діють обмеження.

