На кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів: що важливо знати водіям і пішоходам
Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною - відсьогодні (27 жовтня) й строком на 33 дні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної митної служби України у Facebook.
Де саме на кордоні й чому рух обмежено
У митній службі розповіли (посилаючись на інформацію від МЗС Румунії), що обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною продовжується у зв'язку з продовженням робіт на мосту через річку Тиса.
Йдеться про ділянку "Солотвино" (у Тячівському районі Закарпатської області) - "Сігету Мармацієй".
Уточнюється, що міст, на якому ведуться роботи, "знаходиться між зазначеними пунктами пропуску".
Місцерозташування пункту пропуску (карта: google.com/maps)
Яким є графік обмежень і для кого
Згідно з інформацією румунської сторони, для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту впродовж вказаного періоду часу буде закритий автомобільний рух:
- з 09:00 (зранку);
- до 15:30 (вдень).
Наголошується при цьому, що пішохідний доступ у цей період "здійснюватиметься у звичайному режимі".
"Просимо зацікавлених осіб взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску", - порадили українцям.
Публікація митної служби (скриншот: facebook.com/UkraineCustoms)
