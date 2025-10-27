ua en ru
На кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів: що важливо знати водіям і пішоходам

Понеділок 27 жовтня 2025 14:20
На кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів: що важливо знати водіям і пішоходам Румунія продовжила ремонт мосту через Тису (фото ілюстративне: zakarpattya.net.ua)
Автор: Ірина Костенко

Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною - відсьогодні (27 жовтня) й строком на 33 дні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної митної служби України у Facebook.

Де саме на кордоні й чому рух обмежено

У митній службі розповіли (посилаючись на інформацію від МЗС Румунії), що обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною продовжується у зв'язку з продовженням робіт на мосту через річку Тиса.

Йдеться про ділянку "Солотвино" (у Тячівському районі Закарпатської області) - "Сігету Мармацієй".

Уточнюється, що міст, на якому ведуться роботи, "знаходиться між зазначеними пунктами пропуску".

На кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів: що важливо знати водіям і пішоходамМісцерозташування пункту пропуску (карта: google.com/maps)

Яким є графік обмежень і для кого

Згідно з інформацією румунської сторони, для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту впродовж вказаного періоду часу буде закритий автомобільний рух:

  • з 09:00 (зранку);
  • до 15:30 (вдень).

Наголошується при цьому, що пішохідний доступ у цей період "здійснюватиметься у звичайному режимі".

"Просимо зацікавлених осіб взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску", - порадили українцям.

На кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів: що важливо знати водіям і пішоходамПублікація митної служби (скриншот: facebook.com/UkraineCustoms)

Нагадаємо, раніше Державна прикордонна служба України попередила громадян про роботи з ремонту дорожнього покриття перед пунктом пропуску "Рава-Руська" у Львівській області (який веде до Польщі).

Через це можливе уповільнення оформлення транспортних засобів, тож мандрівникам порадили враховувати цей факт під час планування поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Повідомлялось також, що Україна та Румунія побудують міст через Тису.

Крім того, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про нові правила в'їзду громадян до ЄС - що зміниться для українців при перетині кордону й чи збільшить біометричний контроль черги.

Читайте також, навіщо перевіряють речі на кордоні й що шукають собаки.

