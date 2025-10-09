ua en ru
Нові правила в'їзду до ЄС: у ДПСУ пояснили, чи збільшить біометричний контроль черги

Четвер 09 жовтня 2025 10:48
UA EN RU
Нові правила в'їзду до ЄС: у ДПСУ пояснили, чи збільшить біометричний контроль черги Біометричний контроль при в'їзді до ЄС передбачає дещо більше часу на оформлення (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

З 12 жовтня поточного року в різних країнах Європейського Союзу планується поступове запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES. При цьому дехто може висловлювати побоювання, що це вплине на збільшення часу під час оформлення громадян на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Навіщо ЄС біометрична система EES

За словами представника ДПСУ, Європейський Союз давно вже веде мову про те, що "вони хочуть уніфікувати базу даних, яка б об'єднувала інформацію з усіх країн".

"По-перше, Шенгенської зони. І, власне, це направлено, в першу чергу, на громадян третіх країн (які в'їжджають до країн Європи). Власне це стосуватиметься і громадян України", - пояснив фахівець.

Він зауважив, що це буде і сканування обличчя, і зняття відбитків пальців.

"В цю базу даних мають увійти інформація і про паспортні дані, і про перетин кордону - як на в'їзд, так і на виїзд. Для того, щоб прикордонники різних країн могли користуватися цією інформацією в режимі онлайн", - розповів Демченко.

Чи збільшать біометричні перевірки черги на кордоні

Речник ДПСУ нагадав, що Польща вже почала тестувати цю систему.

"Але сказати, що суттєво це вплинуло на пасажиропотік і через це виникли черги, напевно, не зовсім вірно", - наголосив він.

Демченко визнав що це, звісно, "передбачає трішки більше часу на оформлення кожної людини".

"Але, знову ж таки, тут йдеться в першу чергу про автомобільні пункти пропуску, де можна встановити необхідні системи для того, щоб таку процедуру робити", - зауважив він.

Що відбувається з пасажиропотоком і чергами зараз

"Щодо Польщі, то по окремих напрямках взагалі не відмічалося, зараз не відмічається, щоб якось це впливало на збільшення часу під час оформлення громадян - по той бік кордону", - поділився експерт.

Він зауважив, що українські прикордонники бачать потік людей, який іде з України в бік Польщі.

"І практично на тому ж рівні, як і раніше, таке оформлення відбувається", - наголосив Демченко.

Він додав, що в розрізі розмов про черги на кордоні, варто пригадати, наприклад, серпень поточного року, коли пасажиропотік був досить високий.

"У вересні динаміка пасажиропотоку дещо знизилась. І в жовтні, впродовж цих днів, пасажиропотік також продовжує падати. Тому суттєвих черг на кордоні станом на зараз немає", - повідомив представник ДПСУ.

Водночас він нагадав, що "є окремі дні або окремі години, коли більше громадян перетинають кордон на виїзд з України".

"Це, як правило, перед вихідними і по обіду. Тоді, коли велика кількість громадян одномоментно прибуває до пунктів пропуску і формуються черги. Притому ще треба пам'ятати, що 50% від усього загального пасажиропотоку по українському кордону - припадає саме на ділянку кордону з Польщею", - розповів Демченко.

Чи запрацює EES в різних країнах ЄС одночасно

"Щодо 12 числа (жовтня, - Ред.) - цей термін, цей день Європейський Союз для себе визначив як старт початку функціонування цієї системи", - пояснив фахівець.

Проте, за його словами, "не обов'язково, що всі-всі країни мають запровадити її саме 12 числа".

Тобто це може бути "поступове впровадження впродовж певного терміну".

"І якщо, наприклад, відбуватиметься якийсь збій у роботі, то це може також відтерміновуватись. Для того, щоб повністю налагодити нормально роботу цієї уніфікованої бази даних", - підсумував Демченко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що починаючи з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі запрацює нова система в'їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES). Вона стосуватиметься громадян третіх країн, у тому числі й України.

Згодом стало відомо, що біометричні перевірки для в'їзду до країн ЄС запускатимуть поетапно.

Тим часом у ДПСУ пояснили, чи потрібно буде "сканувати біометрію" щоразу - при кожному перетині кордону.

Крім того, українців попередили про ремонт дороги біля популярного пункту пропуску (що може вплинути на затори на кордоні).

Читайте також, коли та як у Польщі розпочали тестування нової системи контролю, яка передбачає відбір біометричних даних у громадян.

