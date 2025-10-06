Відбитки й фото при кожному перетині кордону? Чого чекати українцям під час в'їзду в ЄС

Вже з середини жовтня у різних країнах Європейського Союзу планується поступове запровадження біометричної системи реєстрації в'їзду та виїзду - EES. Йдеться про модернізацію бази даних ЄС для того, щоб посилити безпеку й відстежувати переміщення громадян третіх країн, до яких належать й українці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Чому ЄС запроваджує біометричні перевірки

За словами представника ДПСУ, "Європейський Союз хоче модернізувати свою базу даних для того, щоб поєднати різні країни, посилити безпеку".

"І (щоб, - Ред.) була можливість у прикордонників різних країн, зокрема по зовнішніх кордонах Шенгенської зони, контролювати в'їзд, виїзд тих громадян третіх країн, до яких відносяться українці. Які в'їжджають та виїжджають, і перебувають на території країн Європи", - пояснив Демченко.

Він уточнив, що йдеться зокрема про забезпечення необхідних заходів контролю відносно цього.

Чи запрацює нова система одночасно в усіх країнах

Речник ДПСУ нагадав, що Польща вже почала тестувати цю систему.

"Ну і, власне, з 12 жовтня, за наявною інформацією, ця система має поступово вже впроваджуватися в різних країнах", - додав він.

Водночас Демченко визнав: "не виключено і не обов'язково, що саме 12 числа по всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони ця система повноцінно запрацює".

"Бо, як бачимо, Польща вже тестує. Хтось може розпочати такі заходи після 12 жовтня", - пояснив він.

Що зміниться для українців при перетині кордону

За словами Демченка, нова система передбачає, зокрема, "збір необхідної інформації щодо фотографії людини, яка перетинає кордон".

"Це - відбитки пальців, внесення інформації про паспортні дані... Ну і, власне, також ця база даних міститиме інформацію щодо в'їзду та виїзду в країни Європи", - поділився фахівець.

Водночас він зауважив, що "через зняття біометричних даних, необхідність зроблення фотографії, звісно, що це може дещо збільшити час на оформлення".

"Хоча, скоріше за все, це буде тільки тоді, коли ця система тестуватиметься. Тому людям варто це врахувати під час перетину кордону на виїзд з України", - наголосив представник ДПСУ.

Чи потрібно буде "сканувати біометрію" щоразу

На уточнююче питання журналістів про те, чи потрібно буде "сканувати відбитки пальців й обличчя кожен раз при проходженні кордону" (або ж цей матеріал буде зберігатися в базі), Демченко відповів ствердно.

"За наявною інформацією - так. І при в'їзді, і при виїзді. Це, знову ж таки, для того, щоб повноцінно ідентифікувати особу", - повідомив речник ДПСУ.

Водночас він визнав, що "як воно відбуватиметься на практиці" - сказати наразі складно.

"Бо це відбувається за межами України. І ми також користуємося тією інформацією, яку отримуємо або від наших колег по той бік кордону, або ж за офіційних повідомлень Європейського Союзу", - підсумував Демченко.