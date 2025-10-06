ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Затори на кордоні? Українців попередили про ремонт дороги біля популярного пункту пропуску

Понеділок 06 жовтня 2025 16:40
Затори на кордоні? Українців попередили про ремонт дороги біля популярного пункту пропуску Українцям, які їдуть у Польщу чи вертаються додому, варто знати про ремонт дороги біля кордону (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Від завтра, 7 жовтня, перед пунктом пропуску "Рава-Руська" у Львівській області розпочнеться ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України у Facebook.

Як довго можуть тривати роботи

У ДПСУ повідомили, що роботи з ремонту дорожнього покриття перед пунктом пропуску "Рава-Руська" (який веде до Польщі):

  • розпочнуться - о 9:00 вівторка, 7 жовтня (на смугах руху як на в’їзд в Україну, так і на виїзд);
  • триватимуть - попередньо до 30 жовтня 2025 року.

З чого саме розпочнеться ремонт

"Ремонт стартує зі смуг в'їзду, де рух тимчасово повністю перекриють, а транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України", - пояснили громадянам.

Наголошується, що через це можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд - адже працюватиме лише одна смуга руху.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску", - підсумували у ДПСУ.

Затори на кордоні? Українців попередили про ремонт дороги біля популярного пункту пропускуПублікація ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що починаючи з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі запрацює нова Система в'їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES). Вона стосуватиметься громадян третіх країн, у тому числі й України.

Згодом стало відомо, що біометричні перевірки для в'їзду до країн ЄС запускатимуть поетапно.

Читайте також, що зміниться для українців при перетині кордону та чи потрібно буде "сканувати біометрію" щоразу.

