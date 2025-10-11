ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Одесу та область атакували ударні дрони, працювало ППО, у місті пропали світло і вода

Одеська область, Субота 11 жовтня 2025 02:00
Одесу та область атакували ударні дрони, працювало ППО, у місті пропали світло і вода Фото: блекаут у місті після обстрілу РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

Одесу та Одеську область масовано атакували ударні БпЛА. У місті частково зникли світло і вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Група ударних дронів масовано атакувала Одесу близько 00:30 11 жовтня.

Про "шахедну" небезпеку попереджав у своєму Telegram-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пізніше там з'явився допис про роботу засобів протиповітряної оборони.

"Мешканці Одеської області! Працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях", - написав він.

У той же час у місцеві мешканці почали писати про зникнення електропостачання у різних районах Одеси, зокрема, Слободки, Молдаванки, Приморського.

Кореспондент РБК-Україна повідомив про відключення води в Київському районі міста.

Через годину після початку атаки БпЛА в Одесі та області повідомили про відбій повітряної тривоги.

Масований обстріл енергетичних об'єктів 10 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергооб'єктах України.

Внаслідок атаки знеструмлення зафіксували у Київській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині. Без світла залишилась частина Рівного.

Близько опівночі 10 жовтня на Київщині та Дніпропетровщині електропостачання було повністю відновлено, повідомили в ДТЕК.

Перед тим ДТЕК поінформував, що електропостачання відновили на лівому березі Києва.

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко звернув увагу киян на прогнози про те, що схожий обстріл може повторитися найближчими днями.

