Одесу та область атакували ударні дрони, працювало ППО, у місті пропали світло і вода

Одесу та Одеську область масовано атакували ударні БпЛА. У місті частково зникли світло і вода.

Група ударних дронів масовано атакувала Одесу близько 00:30 11 жовтня.

Про "шахедну" небезпеку попереджав у своєму Telegram-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пізніше там з'явився допис про роботу засобів протиповітряної оборони.

"Мешканці Одеської області! Працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях", - написав він.

У той же час у місцеві мешканці почали писати про зникнення електропостачання у різних районах Одеси, зокрема, Слободки, Молдаванки, Приморського.

Кореспондент РБК-Україна повідомив про відключення води в Київському районі міста.

Через годину після початку атаки БпЛА в Одесі та області повідомили про відбій повітряної тривоги.