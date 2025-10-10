ua en ru
Частина українців залишилася без води після нічної атаки: коли відновлять подачу

П'ятниця 10 жовтня 2025 13:50
Частина українців залишилася без води після нічної атаки: коли відновлять подачу Фото: Відключення води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Після нічної масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру в Україні у кількох регіонах виникли серйозні проблеми з водопостачанням. Найскладніша ситуація - у Києві та Кіровоградській області.

Про це розповідає РБК-Україна.

Київ без води на лівому березі

За даними "Київводоканалу", через знеструмлення водопровідних об’єктів у столиці частково зупинилося водопостачання.

Тиск води на правому березі понижений у Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Солом’янському районах. На лівому березі - у Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах - водопостачання відсутнє повністю.

За даними "Київводоканалу" без води залишаються 4474 будинки, триває заповнення водопровідної системи. Фахівці вже працюють над відновленням енергопостачання об’єктів, після чого вода поступово з’явиться у кранах.

Проблеми на Кіровоградщині

Через обстріли знеструмлено низку водонасосних станцій. Найбільше постраждали Світловодська громада та Олександрійський район. Як повідомляє ОКВП "Дніпро-Кіровоград", тиск у водомережі значно знизився, система працює в економному режимі.

Місцевих жителів просять зробити запас води. Якщо електропостачання не відновлять найближчим часом, воду доведеться підвозити автоцистернами.

Що кажуть у Кабміні

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що це був один із наймасштабніших комбінованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України.

"Після відбою тривог у всіх регіонах розпочалися відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюють цілодобово. У Києві та Кіровоградській області очікуємо повного відновлення водопостачання до кінця дня", - зазначила вона.

Критична інфраструктура столиці вже заживлена, проте аварійні та спеціальні графіки відключень діють у кількох областях - Київській, Полтавській, Харківській та Сумській.

Атака на Україну 10 жовтня

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Росія здійснила одну з найбільших атак по Україні, випустивши понад 450 дронів та десятки ракет. Президент Володимир Зеленський охарактеризував удар як цинічний і закликав міжнародних партнерів посилити системи ППО та запровадити нові санкції проти РФ.

Внаслідок обстрілів постраждала енергетична інфраструктура, житлові будинки та транспортні об’єкти у кількох регіонах, зокрема в Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Чернігові та Кіровограді. Без електропостачання залишаються кілька областей, наразі тривають відновлювальні роботи.

Під час атаки загинули люди, серед них 7-річна дитина, десятки отримали поранення. У багатьох регіонах запроваджено аварійні графіки відключень електроенергії, а школи й дитячі садки працюють у режимі Пунктів незламності.

Міністр енергетики Світлана Гринчук повідомила, що у Києві вже заживлено 270 тисяч споживачів, водопостачання поступово відновлюється. Ситуація залежить від стану пошкоджених об’єктів генерації та підключених споживачів. Графіки відключень можуть бути погодинними, а енергетики працюють над максимальним відновленням світла. Міністерство буде оновлювати інформацію кожні дві години.

При підготовці матеріалу були використані такі джерела: повідомлення "Київводоканалу", ОКВП "Дніпро-Кіровоград" та повідомлення прем’єр-міністра України Юлії Свириденко.

