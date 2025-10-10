ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

"Найближчими днями прогнозують нову атаку". Киянам дали важливі поради

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 17:40
UA EN RU
"Найближчими днями прогнозують нову атаку". Киянам дали важливі поради Ілюстративне фото: Росія може готувати новий удар по енергетиці України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти можуть завдати нового удару по енергооб'єктах Києва вже найближчими днями. Тому киянам необхідно підготуватися до можливих наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Наслідки удару в ніч на 10 жовтня

Кличко зазначив, що через російську атаку в Києві та більшості областей України запроваджено екстрені відключення світла.

"Київ пережив одну з найскладніших за результатами атак. З раннього ранку до робіт із ліквідації наслідків ворожої атаки залучено всі служби", - зазначив мер.

За його словами, з ранку енергетикам вдалося повернути світло для понад 423 тисяч споживачів. Відновлення електропостачання триває.

Також фахівці відновили роботу системи водопостачання. Але в окремих будинках, де немає світла, може бути відсутня холодна вода на верхніх поверхах, оскільки там не працюють насоси.

Прогнози нової атаки

"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Тому що ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку", - наголосив Кличко.

На тлі таких прогнозів він закликав киян:

  • зробити запаси води;
  • підготувати аптечку, набір продуктів харчування;
  • зарядити пристрої автономного живлення;
  • підготувати теплі речі;
  • не ігнорувати сигнали тривоги.

Він зазначив, що всі міські служби працюють цілодобово, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста.

Удар 10 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни масовано вдарили по українській енергетиці. Зокрема, пошкодження енергооб'єктів було зафіксовано в Києві.

В окремих районах жителям столиці відключили світло. У Києві все ще діють екстрені відключення.

При цьому в моніторингових каналах з'явилася інформація про те, що Росія нібито перекидає свої стратегічні бомбардувальники ближче до кордону з Україною і готується до нового удару.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Електроенергія Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів Вимкнення світла
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить