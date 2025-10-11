ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

На Київщині та Дніпропетровщині повністю відновлено електропостачання, - ДТЕК

Україна , Субота 11 жовтня 2025 01:25
UA EN RU
На Київщині та Дніпропетровщині повністю відновлено електропостачання, - ДТЕК Фото: електропостачання відновлено у Київській та Дніпропетровській областях (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Екстрені відключення світла скасовано у Київській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію ДТЕК у Telegram.

Близько опівночі 10 жовтня в Telegram-каналі компанії з'явилось повідомлення про те, що на Дніпропетровщині екстрені відключення світла скасовано.

"Наразі всі родини зі світлом. Працюємо над точковими заявками. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - ідеться у дописі.

За кілька хвилин аналогічне повідомлення з'явилось щодо Київщини.

Перед тим ДТЕК поінформував, що на лівому березі Києва відновили електропостачання після масованої атаки Росії в ніч на 10 жовтня.

Масований обстріл енергетичних об'єктів 10 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергооб'єктах України.

Внаслідок атаки знеструмлення зафіксували у Київській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині. Без світла залишилась частина Рівного.

В ЄС заявили, що готові допомогати Україні з проходженням зими на тлі російських атак на українську енергетику.

"ЄС... продовжуватиме підтримувати Україну як у плані відновлення інфраструктури, так і в наданні зимової допомоги, як це було минулого року. У нас є додаткові потужності як для України, так і для Молдови, і ми продовжуватимемо допомагати", - заявила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Київська область Дніпропетровська область
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить