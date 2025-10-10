ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Частина Рівного залишилася без світла: коли відновлять електропостачання

Рівне, П'ятниця 10 жовтня 2025 20:03
UA EN RU
Частина Рівного залишилася без світла: коли відновлять електропостачання Ілюстративне фото: у Рівному відбулися відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Рівному у частини мешканців у п'ятницю, 10 жовтня, зникло світло. Енергетики вже розпочали ремонт, щоб виправити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля в Telegram.

"Частина обласного центру з технічних причин зараз без світла. Енергетики зараз працюють, щоб оперативно відновити електропостачання", - зазначив Коваль.

Він додав, що перебуває з енергетиками на зв'язку. За їхніми прогнозами, у більшості споживачів світло з'явиться вже найближчим часом.

Проблеми зі світлом по Україні

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 жовтня за допомогою ракет і дронів атакували енергетичні об'єкти України.

Унаслідок таких ударів було введено екстрені відключення світла в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти можуть завдати нового удару по українській енергетичній інфраструктурі найближчими днями.

На цьому тлі він закликав киян підготувати зарядні пристрої, воду і теплий одяг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить