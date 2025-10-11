Одессу и область атаковали ударные дроны, работало ПВО, в городе пропали свет и вода
Одессу и Одесскую область массированно атаковали ударные БпЛА. В городе частично исчезли свет и вода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Группа ударных дронов массированно атаковала Одессу около 00:30 11 октября.
О "шахедной" опасности предупреждал в своем Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Позже там появилось сообщение о работе средств противовоздушной обороны.
"Жители Одесской области! Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", - написал он.
В то же время в местные жители начали писать об исчезновении электроснабжения в разных районах Одессы, в частности, Слободки, Молдаванки, Приморского.
Корреспондент РБК-Украина сообщил об отключении воды в Киевском районе города.
Через час после начала атаки БпЛА в Одессе и области сообщили об отбое воздушной тревоги.
Массированный обстрел энергетических объектов 10 октября
Напомним, в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины.
В результате атаки обесточивание зафиксировали в Киевской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области. Без света осталась часть Ровно.
Около полуночи 10 октября в Киевской и Днепропетровской областях электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили в ДТЭК.
Перед тем ДТЭК сообщил, что электроснабжение восстановили на левом берегу Киева.
Тем временем городской голова Киева Виталий Кличко обратил внимание киевлян на прогнозы о том, что похожий обстрел может повториться в ближайшие дни.