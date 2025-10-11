Одессу и область атаковали ударные дроны, работало ПВО, в городе пропали свет и вода

Одессу и Одесскую область массированно атаковали ударные БпЛА. В городе частично исчезли свет и вода.

Через час после начала атаки БпЛА в Одессе и области сообщили об отбое воздушной тревоги.

Корреспондент РБК-Украина сообщил об отключении воды в Киевском районе города.

В то же время в местные жители начали писать об исчезновении электроснабжения в разных районах Одессы, в частности, Слободки, Молдаванки, Приморского.

"Жители Одесской области! Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", - написал он.

Позже там появилось сообщение о работе средств противовоздушной обороны.

О "шахедной" опасности предупреждал в своем Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Массированный обстрел энергетических объектов 10 октября

Напомним, в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины.

В результате атаки обесточивание зафиксировали в Киевской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области. Без света осталась часть Ровно.

Около полуночи 10 октября в Киевской и Днепропетровской областях электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили в ДТЭК.

Перед тем ДТЭК сообщил, что электроснабжение восстановили на левом берегу Киева.

Тем временем городской голова Киева Виталий Кличко обратил внимание киевлян на прогнозы о том, что похожий обстрел может повториться в ближайшие дни.