ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Одессу и область атаковали ударные дроны, работало ПВО, в городе пропали свет и вода

Одесская область, Суббота 11 октября 2025 02:00
UA EN RU
Одессу и область атаковали ударные дроны, работало ПВО, в городе пропали свет и вода Фото: блэкаут в городе после обстрела РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

Одессу и Одесскую область массированно атаковали ударные БпЛА. В городе частично исчезли свет и вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Группа ударных дронов массированно атаковала Одессу около 00:30 11 октября.

О "шахедной" опасности предупреждал в своем Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Позже там появилось сообщение о работе средств противовоздушной обороны.

"Жители Одесской области! Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", - написал он.

В то же время в местные жители начали писать об исчезновении электроснабжения в разных районах Одессы, в частности, Слободки, Молдаванки, Приморского.

Корреспондент РБК-Украина сообщил об отключении воды в Киевском районе города.

Через час после начала атаки БпЛА в Одессе и области сообщили об отбое воздушной тревоги.

Массированный обстрел энергетических объектов 10 октября

Напомним, в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины.

В результате атаки обесточивание зафиксировали в Киевской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области. Без света осталась часть Ровно.

Около полуночи 10 октября в Киевской и Днепропетровской областях электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили в ДТЭК.

Перед тем ДТЭК сообщил, что электроснабжение восстановили на левом берегу Киева.

Тем временем городской голова Киева Виталий Кличко обратил внимание киевлян на прогнозы о том, что похожий обстрел может повториться в ближайшие дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони ПВО Одесса
Новости
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит