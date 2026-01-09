Одесу атакують російські безпілотники

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Одеської міської військової адміністрації Одеського району Сергія Лисака в Telegram .

До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі безпілотники, які прямували до Одеси з Чорного моря.

"В місті гучно! Одеса під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях", - йдеться у його заяві.

Масована атака по Україні 9 січня

Нагадаємо, нічна комбінована атака на Київ розпочалася з масованого обстрілу дронами-камікадзе, після чого ворог вдарив крилатими ракетами "Калібр" та балістикою.

Загалом у місті пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

У Київській області через негоду та російські атаки без електропостачання залишилися 370 тисяч родин. Найскладніша ситуація - в Бориспільському та Броварському районах.

Крім того, ракетний удар по Львівщині призвів до відключення газу у 370 оселях селища Рудно - там спрацювала автоматика безпеки. Вибуховою хвилею або уламками було пошкоджено шість вантажних автомобілів.

Російський режим підтвердив запуск балістичної ракети на Львів. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.

РБК-Україна раніше писало, що Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН у відповідь на удар "Орєшніком" по Львівщині. Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що використання балістики проти мирних регіонів є новим рівнем ескалації, на який світ має відреагувати негайно.

Пізніше СБУ продемонструвала уламки російської балістичної ракети, якою країна-агресорка атакувала Львівську область. Обстріл кваліфікують як воєнний злочин.