Який вигляд має пошкоджене ударом РФ посольство Катар у Києві (фото)
Приміщення посольства Держави Катар в Україні, що розташовано у Києві, зазнало ушкоджень під час масованого удару РФ в ніч проти 9 січня. З'явились кадри наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.
"Нічний удар Росії по Києву пошкодив приміщення іноземної дипломатичної місії – посольства Держави Катар в Україні", - заявив він.
Сибіга наголосив, що російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не знає меж.
"Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам", - зазначив глава МЗС.
Він також закликав країни Перської затоки відреагувати на дії Росії як публічно, так і через дипломатичні канали.
Атака на Київ та область 9 січня
Нагадаємо, сьогодні вночі Росія масовано атакувала Київ і Київську область десятками ударних безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр".
Як розповіли у Повітряних силах, столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.
Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.
Наслідки комбінованого удару зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.
У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Пошкоджений дитсадок, трамвайне депо, тепловоз, автомобілі, супермаркет та АЗС.
У репортажі РБК-Україна показує наслідки ворожого обстрілу Києва в ніч на 9 січня.