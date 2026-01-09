ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Який вигляд має пошкоджене ударом РФ посольство Катар у Києві (фото)

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 12:04
UA EN RU
Який вигляд має пошкоджене ударом РФ посольство Катар у Києві (фото) Фото: пошкоджене приміщення посольства Катару у Києві (twitter.com/andrii_sybiha)
Автор: Ірина Глухова

Приміщення посольства Держави Катар в Україні, що розташовано у Києві, зазнало ушкоджень під час масованого удару РФ в ніч проти 9 січня. З'явились кадри наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.

"Нічний удар Росії по Києву пошкодив приміщення іноземної дипломатичної місії – посольства Держави Катар в Україні", - заявив він.

Сибіга наголосив, що російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не знає меж.

"Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам", - зазначив глава МЗС.

Він також закликав країни Перської затоки відреагувати на дії Росії як публічно, так і через дипломатичні канали.

Атака на Київ та область 9 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія масовано атакувала Київ і Київську область десятками ударних безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр".

Як розповіли у Повітряних силах, столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.

Наслідки комбінованого удару зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Пошкоджений дитсадок, трамвайне депо, тепловоз, автомобілі, супермаркет та АЗС.

У репортажі РБК-Україна показує наслідки ворожого обстрілу Києва в ніч на 9 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Катар Війна в Україні Ракети Атака дронів
Новини
Київ скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян "Орєшніком"
Київ скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян "Орєшніком"
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка