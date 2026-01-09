Який вигляд має пошкоджене ударом РФ посольство Катар у Києві (фото)

Приміщення посольства Держави Катар в Україні, що розташовано у Києві, зазнало ушкоджень під час масованого удару РФ в ніч проти 9 січня. З'явились кадри наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х .

"Нічний удар Росії по Києву пошкодив приміщення іноземної дипломатичної місії – посольства Держави Катар в Україні", - заявив він.

Сибіга наголосив, що російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не знає меж.

"Ми готові надати всю необхідну допомогу нашим катарським колегам", - зазначив глава МЗС.

Він також закликав країни Перської затоки відреагувати на дії Росії як публічно, так і через дипломатичні канали.