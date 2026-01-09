Майже пів мільйона родин у Києві залишаються без світла внаслідок удару РФ

Фото: внаслідок чергового масованого обстрілу сотні тисяч родин у Києві без світла (Getty Images)

Наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Енергетики першочергово намагаються заживити столичну критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.