На Львівщині сотні будинків залишилися без газу через ракетну атаку РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Львівської ОВА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового .

"Це не аварія в мережі - захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть", - уточнив мер Львова.

Садовий також підтвердив, що внаслідок ракетної атаки у селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична система безпеки газу.

За його словами, до з’ясування причин аварії фахівці перекрили подачу газу на вході перед ГРП. Тимчасово без газу 376 абонентів.

"Ударна хвиля внаслідок ракетної атаки ворога вночі спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудно (вулиці Садова, Шевченка, Коперника та Вузька)", - повідомив Козицький.

Ракетний удар по Львову та області

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 січня у Львові пролунала серія гучних вибухів. У мережі написали про удар "Орєшніком", проте офіційно ця інформація наразі не підтверджена.

У Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Профільні служби працюють на місці атаки. При цьому житлові будинки на цивільні об'єкти не постраждали.

Як повідомили в Повітряних силах, 8 січня близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування балістичних ракет із полігону "Капустин Яр".

При цьому мер Львова Андрій Садовий також зазначив, що наразі невідомо, чи був "Орєшнік" у Львові, а інформацію очікують від військових.

За даними ОВА, на місці ракетної атаки у Львові радіаційний фон у межах норми, шкідливих речовин у повітрі не виявили.