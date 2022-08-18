Из одесского порта вышло еще одно судно с зерном

Сегодня, 18 августа, из порта "Черноморск" вышло еще одно судно с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter .

"Судно MARIA вышло из порта "Черноморск" с грузом кукурузы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще четыре корабля отправятся в Украину за зерном.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам.

В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

Как сообщалось, Украина призывает международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности, на металл.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.