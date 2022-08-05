ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина предлагает распространить морской "зерновой коридор" на экспорт металла, - Качка

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 14:42
Украина предлагает распространить морской "зерновой коридор" на экспорт металла, - Качка Фото: Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина призывает международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра экономики Тараса Качку в интервью Financial Times.

Он выразил надежду, что соглашение, позволяющее разблокировать морской экспорт украинского зерна, будет соблюдаться. Тогда это станет образцом для дальних договоренностей, поскольку трейдеры и экспортеры всегда проверяют границы.

"Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?" - заявил замминистра экономики.

Напомним, Украина вместе с международными партнерами в Стамбуле разработали план разблокирования трех портов на Черном море - Одесский, "Южный" и Черноморский, которые в 2021 году обрабатывали 70% товарооборота Украины. Это позволит Украине экспортировать более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая.

Ранее экономисты отмечали, что важность отраслей ГМК и АПК для Украины очень высока, ведь в совокупности они занимают в украинской экономике долю в 35%. При этом их доля в экспорте составляет около 70%.

Таким образом, разблокировка портов для экспорта украинского металла позволит Украине получать около 1 млрд долларов валютных поступлений ежемесячно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарас Качка Агропромышленный комплекс
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз