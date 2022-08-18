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З Одеського порту вийшло ще одне судно із зерном

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Одеса, Четвер 18 серпня 2022 09:30
З Одеського порту вийшло ще одне судно із зерном Фото: з Одеського порту вийшло ще одне судно з зерном (imrp com ua)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 18 серпня, з порту "Чорноморськ" вийшло ще одне судно з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"Судно MARIA вийшло з порту "Чорноморськ" з вантажем кукурудзи", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, ще чотири кораблі відправляться в Україну за зерном.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий Коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах.

В ООН заявили, що перші поставки українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами" Калібр " по порту Одеси.

Як повідомлялося, Україна закликає міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема, на метал.

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