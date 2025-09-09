В Одесі видали попередження для шкіл через загрозу "Шахедів"

Керівників шкіл в Одесі закликали утриматись від проведення запланованих екскурсій містом для учнів - з огляду на безпекову ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу "Одеса. Офіційно".

Крім того, в Одесі звернулись до батьків учнів і нагадали про необхідність:

Міський Департамент науки та освіти попередив керівництво шкіл в Одесі "утриматись від проведення запланованих екскурсій містом з учнями".

Нагадаємо, вночі 7 вересня російські війська вдарили по Одесі та області ударними безпілотниками.

У результаті ворожої атаки було пошкоджено житлову багатоповерхівку та Палац спорту (постраждало три людини). Для ліквідації наслідки обстрілів залучали 92 вогнеборців та 17 одиниць техніки.

В цілому ж тієї ночі росіяни запустили понад 800 ударних дронів і ракети різних типів.

Під ударом опинились Одеса, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Київ і низка інших міст.

У столиці, зокрема, загинули й постраждали люди, було зафіксовано численні пожежі й пошкодження. Вперше було пошкоджено будівлю Кабінету міністрів України - у результаті обстрілу на верхніх поверхах виникла пожежа.

Тим часом у Кременчуці ворог вдарив по важливому мосту через Дніпро, який перебуває на балансі "Укрзалізниці".