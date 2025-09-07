Удар росіян по Одесі: пошкоджена 9-поверхівка та Палац спорту, є поранені

Російські війська вночі вдарили по Одесі та області ударними безпілотниками. В результаті пошкоджено багатоповерхівку та Палац спорту, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Загалом психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, для ліквідації обстрілів залучали 92 вогнеборця та 17 одиниць техніки.

Повідомляється, що також виникли займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту. Пожежі ліквідовані. Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

"Росія масовано атакувала Одесу БпЛА: постраждали 3 людини. Внаслідок влучань пошкоджений багатоповерховий житловий будинок – вогнеборці ліквідували загоряння на верхньому поверсі. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу евакуйованим мешканцям", - зазначили у ДСНС.

Комбінований удар по Україні 7 вересня

Нагадаємо, що цієї ночі ворог завдав рекордного удару по містам України. Протягом ночі росіяни запустили понад 800 ударних дронів та ракети різних типів.

Під ударом були Кременчук, Дніпро, Одеса, Київ, Кривий Ріг та низка інших міст нашої країни. У Києві відомо про загиблих та постраждалих, пожежі та пошкодження.

Зокрема, росіяни вперше пошкодили будівлю Кабміну, в результаті обстрілу на верхніх поверхах виникла пожежа.

У Кременчуці ворог вдарив по важливому мосту через Дніпро, який перебуває на балансі "Укрзалізниці".

Детальніше про наслідки масованої атаки ворога – читайте в матеріалі РБК-Україна.