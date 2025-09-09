ua en ru
В Одессе выдали предупреждение для школ из-за угрозы "Шахедов"

Вторник 09 сентября 2025 12:52
В Одессе выдали предупреждение для школ из-за угрозы "Шахедов" Школам в Одессе посоветовали отменить запланированные экскурсии по городу (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Руководителей школ в Одессе призвали воздержаться от проведения запланированных экскурсий по городу для учеников - учитывая ситуацию с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Одеса. Офіційно".

О чем предупредили одесские школы и родителей учеников

Городской Департамент науки и образования предупредил руководство школ в Одессе "воздержаться от проведения запланированных экскурсий по городу с учениками".

Это объясняется:

  • информацией о пусках ударных БпЛА типа Shahed;
  • потенциальной угрозой обстрела посреди дня.

Кроме того, в Одессе обратились к родителям учеников и напомнили о необходимости:

  • внимательно отнестись к потенциальной опасности;
  • проследить, чтобы дети не находились на открытом пространстве после занятий.

В Одессе выдали предупреждение для школ из-за угрозы &quot;Шахедов&quot;Публикация официального Telegram-канала города (скриншот: t.me/odesacityofficial)

Напомним, ночью 7 сентября российские войска ударили по Одессе и области ударными беспилотниками.

В результате вражеской атаки была повреждена жилая многоэтажка и Дворец спорта (пострадали три человека). Для ликвидации последствий обстрелов привлекали 92 пожарных и 17 единиц техники.

В целом же той ночью россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов.

Под ударом оказались Одесса, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Киев и ряд других городов.

В столице, в частности, погибли и пострадали люди, были зафиксированы многочисленные пожары и повреждения. Впервые было повреждено здание Кабинета министров Украины - в результате обстрела на верхних этажах возник пожар.

Тем временем в Кременчуге враг ударил по важному мосту через Днепр, который находится на балансе "Укрзализныци".

