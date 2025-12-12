В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози балістики

В Одесі вдень 12 грудня пролунали вибухи. Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У Одесі пролунала ціла серія вибухів. Пабліки публікують фото з димом після прильотів. Офіційної інформації наразі не було.

"Загроза застосування балістики з півдня! Швидкісна ціль на Чорноморськ", - повідомили у Повітряних силах.

Перед цим військові попереджали про загрозу балістики.

Як повідомило "Суспільне", о 15:26 в Одесі було чутно вибух.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 80 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 64 ворожих безпілотників.

Зокрема, російські окупанти атакували дронами Одесу та Одеський район. Під ударом опинилася енергетика, пошкоджені будівлі та сталися пожежі.

Також росіяни атакували Павлоград Дніпропетровської області. В результаті горіли п'ятеро житлових будинків, одна людина загинула.

До того ж російські війська вночі ударними безпілотниками атакували одну з українських вугледобувних шахт. В результаті обстрілу відомо про двох поранених.

Під ударом російських безпілотників перебувала й підстанція ДТЕК в Одеській області. Також ворог атакував обʼєкт іншої енергетичної компанії.

Окрім того, у Шостці Сумської області російські війська вдень 12 грудня атакували дронами спортивну школу, де тривало тренування дітей. Загиблих та постраждалих немає.