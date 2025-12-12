ua en ru
Війна в Україні

В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Одеса, П'ятниця 12 грудня 2025 15:38
В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози балістики Фото: в Одесі пролунав вибух на тлі загрози балістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі вдень 12 грудня пролунали вибухи. Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомило "Суспільне", о 15:26 в Одесі було чутно вибух.

Перед цим військові попереджали про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістики з півдня! Швидкісна ціль на Чорноморськ", - повідомили у Повітряних силах.

Карта повітряних тривог станом на 15:38

В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Оновлено на 16:00

У Одесі пролунала ціла серія вибухів. Пабліки публікують фото з димом після прильотів. Офіційної інформації наразі не було.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 80 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 64 ворожих безпілотників.

Зокрема, російські окупанти атакували дронами Одесу та Одеський район. Під ударом опинилася енергетика, пошкоджені будівлі та сталися пожежі.

Також росіяни атакували Павлоград Дніпропетровської області. В результаті горіли п'ятеро житлових будинків, одна людина загинула.

До того ж російські війська вночі ударними безпілотниками атакували одну з українських вугледобувних шахт. В результаті обстрілу відомо про двох поранених.

Під ударом російських безпілотників перебувала й підстанція ДТЕК в Одеській області. Також ворог атакував обʼєкт іншої енергетичної компанії.

Окрім того, у Шостці Сумської області російські війська вдень 12 грудня атакували дронами спортивну школу, де тривало тренування дітей. Загиблих та постраждалих немає.

