В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

В Одессе днем 12 декабря прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

В Одессе прозвучала целая серия взрывов. Паблики публикуют фото с дымом после прилетов. Официальной информации пока не было.

"Угроза применения баллистики с юга! Скоростная цель на Черноморск", - сообщили в Воздушных силах.

Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики.

Как сообщило "Суспільне", в 15:26 в Одессе был слышен взрыв.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 12 декабря Россия атаковала Украину, применив 80 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотников.

В частности, российские оккупанты атаковали дронами Одессу и Одесский район. Под ударом оказалась энергетика, повреждены здания и произошли пожары.

Также россияне атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате горели пять жилых домов, один человек погиб.

К тому же российские войска ночью ударными беспилотниками атаковали одну из украинских угледобывающих шахт. В результате обстрела известно о двух раненых.

Под ударом российских беспилотников находилась и подстанция ДТЭК в Одесской области. Также враг атаковал объект другой энергетической компании.

Кроме того, в Шостке Сумской области российские войска днем 12 декабря атаковали дронами спортивную школу, где проходила тренировка детей. Погибших и пострадавших нет.