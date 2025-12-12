РФ атакувала Павлоград дронами: п'ятеро будинків опинились у вогні, є загиблий

Росіяни атакували вночі 12 грудня Павлоград Дніпропетровської області. В результаті горіли п'ятеро житлових будинків, одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОВА.

"Вночі росіяни атакували Павлоград БпЛА. Загинув 71-річний місцевий. Співчуття рідним і близьким. Ще четверо людей постраждали. Це чоловік і жінки. 54-річна місцева з опіками у важкому стані", - повідомили у пресслужбі.

Також в результаті ворожого обстрілу Павлограду вогнем охопило 5 приватних будинків, один з яких було зруйновано. Всі займання надзвичайники приборкали.

"Через удар безпілотником пожежа сталася також у Васильківській громаді Синельниківщини. Горіла прибудова до гаража" - додав глава ОВА..

Ще відомо, що вчора ввечері противник продовжував гатити по Нікопольщині. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там понівечені приватний дім та авто.

Як повідомили військові, над областю було збито 6 ворожих БпЛА.