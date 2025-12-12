РФ атакувала Павлоград дронами: п'ятеро будинків опинились у вогні, є загиблий
Росіяни атакували вночі 12 грудня Павлоград Дніпропетровської області. В результаті горіли п'ятеро житлових будинків, одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОВА.
"Вночі росіяни атакували Павлоград БпЛА. Загинув 71-річний місцевий. Співчуття рідним і близьким. Ще четверо людей постраждали. Це чоловік і жінки. 54-річна місцева з опіками у важкому стані", - повідомили у пресслужбі.
Також в результаті ворожого обстрілу Павлограду вогнем охопило 5 приватних будинків, один з яких було зруйновано. Всі займання надзвичайники приборкали.
"Через удар безпілотником пожежа сталася також у Васильківській громаді Синельниківщини. Горіла прибудова до гаража" - додав глава ОВА..
Ще відомо, що вчора ввечері противник продовжував гатити по Нікопольщині. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там понівечені приватний дім та авто.
Як повідомили військові, над областю було збито 6 ворожих БпЛА.
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця РФ вдень атакувала Павлоград Дніпропетровської області ударними безпілотниками. В результаті обстрілу було пошкоджено майже два десятки авто, повідомлялось про поранених.
Тоді також були пошкоджені півтора десятка авто, ще чотири - знищені.