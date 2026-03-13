ЗСУ знищили техніку РФ, евакуйовану зі складу на Донбасі

Після ураження складу боєприпасів російських військ у Донецькій області українські сили завдали додаткового удару по техніці противника, яку намагалися евакуювати з району атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Досьє Шпигуна" .

Зокрема, йдеться про розміщення складів боєприпасів для артилерії та ракетних систем.

Після окупації Маріуполя та прилеглих районів російські сили активно використовують місцеву інфраструктуру для військових цілей.

За інформацією джерела, всі атаки по російських об'єктах було проведено з використанням безпілотних літальних апаратів.

Повідомляється, що внаслідок удару було знищено п'ять одиниць військової техніки. Також надходить інформація про загиблих і поранених серед російських військовослужбовців.

Цей населений пункт розташований приблизно за вісім кілометрів на захід від початкової точки атаки.

Приблизно через півгодини після перших вибухів українські сили завдали повторного удару по техніці, яка встигла дістатися населеного пункту Мангуш.

За даними джерела, перша серія вибухів прогриміла 11 березня в районі населеного пункту Широка Балка в Донецькій області.

Нагадуємо, що в ніч з 11 на 12 березня дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї, що є одним із ключових нафтових вузлів на півдні Росії.

Зазначимо, що на Запорізькому напрямку сили ЗСУ збили два російські розвідувальні дрони "Мерлін-ВР", вартість кожного з яких перевищує 300 тисяч доларів.