ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ знищили техніку РФ, евакуйовану зі складу на Донбасі

03:35 13.03.2026 Пт
2 хв
Окупанти намагалися врятувати техніку з-під першого удару, але ЗСУ наздогнали їх пізніше
aimg Никончук Анастасія
ЗСУ знищили техніку РФ, евакуйовану зі складу на Донбасі Фото: ЗСУ (GettyImages)

Після ураження складу боєприпасів російських військ у Донецькій області українські сили завдали додаткового удару по техніці противника, яку намагалися евакуювати з району атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Досьє Шпигуна".

Читайте також: Нова фаза війни: Сирський заявив про технологічний перелом на полі бою

Удар по складу боєприпасів

За даними джерела, перша серія вибухів прогриміла 11 березня в районі населеного пункту Широка Балка в Донецькій області.

Повідомляється, що під удар потрапив склад боєприпасів російських сил.

Після детонації почалася термінова евакуація військової автотехніки. Колони техніки почали переміщатися в західному напрямку, намагаючись покинути район удару.

Повторна атака по техніці

Приблизно через півгодини після перших вибухів українські сили завдали повторного удару по техніці, яка встигла дістатися населеного пункту Мангуш.

Цей населений пункт розташований приблизно за вісім кілометрів на захід від початкової точки атаки.

Повідомляється, що внаслідок удару було знищено п'ять одиниць військової техніки. Також надходить інформація про загиблих і поранених серед російських військовослужбовців.

Удари завдавали дронами

За інформацією джерела, всі атаки по російських об'єктах було проведено з використанням безпілотних літальних апаратів.

Використання інфраструктури окупованих територій

Після окупації Маріуполя та прилеглих районів російські сили активно використовують місцеву інфраструктуру для військових цілей.

Зокрема, йдеться про розміщення складів боєприпасів для артилерії та ракетних систем.

Нагадуємо, що в ніч з 11 на 12 березня дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї, що є одним із ключових нафтових вузлів на півдні Росії.

Зазначимо, що на Запорізькому напрямку сили ЗСУ збили два російські розвідувальні дрони "Мерлін-ВР", вартість кожного з яких перевищує 300 тисяч доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні ВСУ
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком