Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вночі атакувала Україну дронами з декількох напрямків: як відпрацювала ППО

П'ятниця 12 грудня 2025 09:39
Росія вночі атакувала Україну дронами з декількох напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 64 дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 12 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 80 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 64 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 11 грудня до ранку 12 грудня росіяни атакували 80-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ Криму. Близько 50 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних дроніа на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили Повітряні сили.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня російські окупанти атакували дронами Одесу та Одеський район. Під ударом опинилася енергетика, пошкоджені будівлі та сталися пожежі.

Також росіяни атакували Павлоград Дніпропетровської області. В результаті горіли п'ятеро житлових будинків, одна людина загинула.

У ніч на 11 грудня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Більшість ворожих засобів нападу знищила українська протиповітряна оборона.

Зокрема, російські окупанти атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Внаслідок атаки було зафіксовано прямі влучання, виникли пожежі.

А у селі Сокільники Львівської області безпілотник влучив у приватний будинок. Від удару пошкоджено кілька житлових приміщень

